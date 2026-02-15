Bernabé arranca su precampaña electoral por la Alcaldía de Valencia: trufa su agenda de actos sobre vivienda

La carrera hacia las elecciones municipales y autonómicas de 2027 ya ha comenzado en Valencia. Aunque queda poco menos de año y medio para la cita en las urnas, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ya ha iniciado su precampaña como candidata del PSOE a la Alcaldía.

Desde hace ya varias semanas, la agenda la socialista incluye numerosas convocatorias dirigidas a abordar los principales problemas que tiene la ciudad o censurar las políticas impulsadas por el gobierno actual liderado por María José Catalá. Especialmente, las relativas a la vivienda.

Una tónica que se ha intensificado desde que arrancó el año: en el último mes, constan en su agenda al menos 11 atención a medios para hablar de la Ley de Vivienda, de pisos turísticos, de venta de apartamentos a fondos de inversión o de ayudas al alquiler, entre otros muchos.

Así, el 13 de enero instó a Catalá a adquirir los 500 pisos que había puesto en venta un fondo para destinarlos a los vecinos de Valencia. Diez días después, trasladó su campaña al distrito de Quatre Carreres, donde denunció el aumento de apartamentos turísticos y criticó alquileres que alcanzan los 1.500 euros mensuales.

Según defendió, esos precios podrían reducirse a 750 euros si se aplicara plenamente la Ley de Vivienda aprobada por el ejecutivo del que forma parte.

El 30 de enero redobló la ofensiva al calificar de "fraude" el Plan de Vivienda municipal por "haber entregado únicamente 17 viviendas". Y, apenas un día después, acusó a la primera edil de "arrebatar vivienda pública" en el barrio de Campanar y de poner en riesgo el gran parque previsto en el barrio de Torrefiel.

La agenda continuó el 3 de febrero en Benimàmet, donde volvió a incidir en la necesidad de ampliar el parque público y frenar la especulación. Acusó a Catalá de reducir un 10% las viviendas de protección prevista en el futuro PAI de Benimàmet mientras "mantiene bloqueado el registro de solicitantes de la Concejalía de Vivienda".

La última comparecencia, el 11 de febrero, elevó el tono: exigió a la alcaldesa que escuchase a los vecinos y retirase el proyecto del edificio de 100 metros de altura en la Marina, al que calificó de "mamotreto".

Además, le acusó de haber "adjudicado a promotoras privadas más de 550 viviendas de protección pública con el mismo modus operandi que se siguió en Alicante", en relación al escándalo de las VPP de las que fueron beneficiados cargos del PP, funcionarios y familiares y que ya se ha saldado con varias dimisiones.

Marcar el terreno

El mensaje que lanza en todos ellos es claro: la falta de vivienda asequible y la dificultad de los jóvenes para emanciparse serán el eje de su propuesta política.

La delegada del Gobierno en la Comunitat con vecinos del barrio de Campanar. EE

Bernabé, que encabezará la candidatura socialista en 2027, se enfrentará previsiblemente a pesos pesados de la política valenciana. Entre ellos, previsiblemente a la actual alcaldesa, María José Catalá, y con la incógnita abierta sobre si en el tablero reaparecerán figuras como Vicente Barrera en el caso de Vox o Mónica Oltra por Compromís.

Un escenario exigente ante el que la socialista ha optado por marcar perfil propio y anticiparse. Lejos de esperar a la precampaña, busca instalar la vivienda en el centro del debate político así como enfrentar su modelo al del PP.

Su estrategia pasa por recorrer barrios, vincular cada intervención a casos concretos y presentar la aplicación de la Ley de Vivienda de su Gobierno como herramienta para aliviar los desbocados precios de los alquileres actuales.

A más de un año de las elecciones, la candidata socialista ya ha fijado el marco: la batalla por la Alcaldía de Valencia se librará, en buena medida, en torno al acceso a un techo digno y asequible.