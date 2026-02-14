El viento provoca caídas de árboles, cortes en carreteras y suspensión de trenes este sábado en la Comunitat

Las fuertes rachas de viento que han azotado a la Comunitat Valenciana durante esta sábado han provocado caídas de árboles, cortes en carreteras, así como la suspensión de servicios de trenes de cercanías y alta velocidad.

La situación meteorológica ha obligado a los distintos cuerpos de bomberos a realizar en apenas unas horas más de 700 actuaciones en la autonomía.

Concretamente, la Policía Local de Castellón ha actuado en 188 servicios hasta las 17:00 horas de esta jornada. El Consorcio, por su parte, ha realizado unos 230 servicios, en los que no constan heridos ni lesiones graves.

En el caso de Alicante, el Consorcio ha atendido 220 servicios, intervenciones que se han concentrado mayoritariamente en el Baix Vinalopó y en la Vega baja. Los daños producidos siguen siendo caídas de árboles, elementos constructivos, farolas, semáforos, carteles y tendidos de suministros, entre otros.

Ante este temporal, el Ayuntamiento ha decidido suspender las actividades al aire libre de este domingo, así como la mascletà programada para este domingo por la Federació de Fogueres en el parking de la avenida de Teulada.

Por su parte, los bomberos del Consorcio de Valencia han atendido 86 incidentes relacionados con el temporal. El consistorio ha informado a mediodía que se habían realizado cerca de una veintena de intervenciones leves por riesgo de caídas de placas metálicas y carteles.

Trenes y carreteras

Durante la jornada, Renfe ha suspendido el servicio ferroviario de Larga Distancia (Euromed e Intercity) y de Media Distancia entre la Comunitat Valenciana y Cataluña.

Asimismo, la línea dos de Metrovalencia se ha visto interrumpida en dos ocasiones por caída de árboles a causa de las fuertes rachas de viento, pero han sido restablecidas.

Las fuertes rachas han obligado además a cortar la A-33 a la altura de la Font de la Figuera por el vuelco de varios camiones y a dejar solamente un carril disponible en la AP-7, en concreto en Benicarló.

Con este motivo, la Dirección General de Tráfico ha notificado una serie de restricciones a la circulación en la provincia de Castellón, entre ellas la limitación de la velocidad máxima a 80 km/h.

Asimismo, los vehículos pesados tienen prohibido realizar adelantamientos y deben mantenerse en el carril derecho, según ha informado la entidad en sus redes sociales.

Es-Alert y recomendaciones

Cabe destacar que la Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ha emitido este sábado otro aviso como el del viernes en el que insiste en mantener alto el nivel de vigilancia y precaución ante el episodio de viento extremo, especialmente en Castellón donde permanece la alerta roja.

En la tarde del viernes, se enviaron a los móviles de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mensajes de Protección Civil advirtiendo de los niveles de alerta en cada una de las tres provincias y aconsejando que se evitaran los desplazamientos innecesarios y cualquier tipo de actividad al aire libre.

Este mismo sábado por la mañana se ha vuelto a enviar otro mensaje únicamente a los ciudadanos de la provincia de Castellón incidiendo en este extremo.

Durante la pasada madrugada y primeras horas de la mañana no ha habido que destacar incidentes de gravedad y se han registrado máximas de rachas de viento que han oscilado entre los 172 kilómetros hora de Rosell y los 161 de Xert, hasta los 134 de La Font de la Figuera y 106 de Ayora.

La Aemet, en un mensaje publicado en su perfil de 'X', ha advertido que el viento seguirá soplando con rachas muy fuertes, localmente huracanadas en Castellón, durante lo que queda de día, aunque amainará la próxima madrugada.

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se insiste en la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población, que pueden consultarse en la web del 112; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos.

Entre ellos, se recomienda alejarse de casa viejas o en mal estado y evitar acercarse a muros y vallas publicitarias. Los parques, avenidas arboladas, postes de luz o torres de alta tensión también pueden resultar peligrosos.

Además, la Conselleria ha recordado que es importante revisar el estado de las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan provocar caídas de cascotes y escombros.

De igual modo, es relevante cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales y asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas, así como retirar macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Los municipios tienen a su disposición toda la información para afrontar estas situaciones en la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos'.