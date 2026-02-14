Renfe suspende la alta velocidad entre Valencia y Castellón y los trenes entre la Comunitat y Cataluña

Renfe ha decidido suspender por el temporal de fuertes rachas de viento el servicio ferroviario de larga distancia (Euromed e Intercity) y de media distancia entre la Comunitat Valencia y Cataluña durante todo lo que queda de día.

La compañía ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que explica que, debido a los avisos rojo y naranja emitidos por la Aemet de fuertes rachas de viento, el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y trenes del Corredor del Levante entre Valencia y Castellón se encuentran suprimidos durante este sábado.

Por el momento, no se ha establecido servicio alternativo y tampoco circularán tres servicios de alta velocidad en el tramo entre Valencia y Castellón.

Por otro lado, el servicio de la línea de Cercanías C6 entre Valencia y Castellón se está prestando con normalidad. Asimismo, Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por esta situación meteorológica adversa.

Las rachas de viento de esta madrugada en la provincia de Castellón, especialmente en la comarca del Maestrazgo, han sido huracanadas y han dejado registros de hasta 172 kilómetros en las localidades de Vilar de Canes y Rosell y de 171 km/h en el municipio de Bel, según ha informado la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET).



La Comunitat Valenciana afronta este sábado un temporal de viento con alerta roja (riesgo extremo) en su provincia norte por rachas de 140 km/h, y naranja (riesgo importante) en Valencia y Alicante por vientos de hasta 100 km/h, ante lo que se han suspendido numerosas actividades y cerrado espacios.

El consorcio provincial de bomberos de Castellón ha informado de que, hasta las 11:00 horas, se han movilizado a un total de 45 servicios relacionados con el viento en la provincia.

Del total de actuaciones, 21 han correspondido a la retirada de árboles caídos y 24 a la retirada o aseguramiento de diversos elementos con peligro de caída.

Caída de árbol en Castellón por las rachas de viento. EE

Ante esta situación, el consorcio ha pedido a la ciudadanía que extreme la precaución y limite las actividades al aire libre mientras persistan las fuertes rachas de viento.

En la provincia de Alicante, los bomberos del consorcio han atendido un total de 37 servicios relacionados con el episodio de fuertes vientos que afecta a toda la provincia, sin que se hayan registrado heridos ni incidentes de gravedad.

Todas las comarcas se han visto afectadas por el temporal, que ha dejado rachas máximas de 131 kilómetros por hora en Villena y de hasta 122 kilómetros por hora en Xixona y Confrides.

En el municipio de la Alqueria de la Comtessa se ha retirado por precaución la cruz de la iglesia, que amenazaba con caer por las fuertes ráfagas de viento.