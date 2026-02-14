La lucha contra los pisos turísticos se centra en El Cabanyal: el 70% de las órdenes de cierre afecta al barrio

El barrio de la ciudad de Valencia con más apartamentos turísticos con orden de cierre es el Cabanyal, que concentra 7 de cada 10 pisos con expediente de clausura abierto por parte del Ayuntamiento de Valencia.

Si se amplía el cálculo al distrito al que pertenece, Poblats Marítims (que incluye la Malva-rosa y el Grau), el número asciende a un 80%.

Así se desprende del listado de inmuebles destinados al turismo que tienen que cerrar que el Consistorio le ha facilitado a Compromís, tras acudir al Síndic de Greuges.

Las principales vías del barrio marítimo son las que cuentan con más casos. Precisamente, la calle de la Reina, considerada el eje principal de la zona histórica, es donde más apartamentos tienen que cerrar la persiana.

Concretamente, hay 44 órdenes de clausura en los 1,4 kilómetros que mide la vía. Le siguen las calles Escalante (con 34 casos), la Barraca (26) y José Benlliure (23), todas en la misma zona.

El centro histórico es el segundo distrito con mayor concentración, aunque muy lejos del primero según estos datos relativos al 15 de enero de 2026.

En Ciutat Vella, los expedientes están más dispersos en la zona de Bolsería (7 órdenes de clausura), Mosen Sorell (7), Plaza de Manises (5) o calle Baja (4).

Ruzafa es el tercer distrito con más presión inspectora, con apartamentos turísticos clausurados o con orden de cierre en las calles Cuba (2 casos), Puerto Rico (3), Sueca (4), Denia (4) o Literato Azorín (2 casos).

Zonas tensionadas

Estas cifras demuestran que la fiscalización de los pisos turísticos ilegales se concentra fuera del centro de la ciudad.

El Ayuntamiento trabaja actualmente en la elaboración de un mapa con las zonas más tensionadas por este tipo de oferta turística. Funcionará por colores (rojo, naranja y verde) y señalará claramente las zonas donde no podrán otorgarse más licencias.

Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El concejal del ramo, Juan Giner, en una entrevista con este periódico avanzó que habrá más barrios de los esperados que ya están totalmente saturados.

De hecho, el Ayuntamiento, mientras prepara la nueva normativa, aprobó una moratoria para paralizar la concesión de nuevos permisos.

Además, abrirá un plazo de seis meses para que los pisos que se consideren ilegales con la nueva ordenanza puedan convertirse en uso residencial si cumplen las condiciones de habitabilidad.

Nueva ordenanza

La nueva regulación local fijará un máximo del 2% de viviendas de uso turístico en cada barrio. Para los que superen ese porcentaje, no habrá más concesiones.

Además, en cada distrito si el límite de plazas turísticas es superior al 8% de la población empadronada, tampoco se podrán crear más.

La nueva ordenanza también incluirá un máximo del 5% de vivienda turística por manzana, con el objetivo de evitar la saturación de bloques.

Otro límite será que solo el 15% como máximo de los bajos comerciales de esa manzana podrán destinarse a uso turístico.

El Ayuntamiento ha creado cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y siete grupos de Policía Local para que rastreen por toda la ciudad la actividad de apartamentos turísticos ilegales.

Cuando se produce una reclamación, los agentes acuden al lugar en cuestión, toman los datos de los ocupantes de la vivienda e identifican la plataforma desde la cual se ha realizado la reserva.

Si se comprueba que la vivienda no está legalizada, se redacta un acta-denuncia y por medio del IBI se localiza a su propietario titular.

Según los datos de la Corporación local, entre 2015 y 2023 se inscribieron en la ciudad unos 4.500 apartamentos.

Denuncia de Compromís

Compromís per València hizo público este viernes "el listado íntegro de los apartamentos turísticos que el gobierno municipal asegura haber cerrado desde el inicio de la legislatura".

La coalición política señaló que ha decidido publicar ese documento en su página web "para que cualquier ciudadano pueda comprobar si los pisos continúan en funcionamiento".

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en uno de los apartamentos del listado. COMPROMÍS PER VALÈNCIA

La portavoz de la formación, Papi Robles, indicó a Europa Press, que el objetivo de la iniciativa llevada a cabo por su partido es "poner luz donde el gobierno ha intentado poner opacidad y mentiras".

"Si los ciudadanos detectan que siguen abiertos, les pedimos que nos lo comuniquen a través de la misma web, para que Compromís realice la oportuna denuncia", remarcó la edil, que un día antes compareció ante los medios de comunicación desde uno de los apartamentos que aparece en la lista, aunque fuentes municipales afirmaron que ese piso es legal.

La portavoz de Compromís aseguró que, "en una primera revisión del documento ya ha localizado numerosos casos en los que los apartamentos figuran como cerrados" aunque "continúan anunciados en plataformas turísticas".