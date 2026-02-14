Jordi, experto inmobiliario, denuncia que recibe "amenazas de muerte" por su profesión: "Desean que vaya a la guillotina"

"Las sanguijuelas que mercantilizan un derecho básico como es la vivienda solo merecen una cosa", dice uno de los comentarios que ha recibido recientemente el experto inmobiliario Jordi Sánchez-Tarazaga en Instagram.

Aunque no lo escriba textualmente, el mismo perfil añade otro comentario que completa el significado: una imagen de una guillotina.

Jordi no lo ha dudado, y ha denunciado a través de sus propias redes sociales el desafortunado mensaje: "Me amenazan de muerte por Instagram. Desean que vaya a la guillotina", alerta.

El experto valenciano, con tan solo 25 años, es CEO de la empresa Herenta. Y entre unos proyectos y otros lleva ya varios años dedicándose al sector inmobiliario.

El empresario influencer acumula más de 50.000 seguidores entre Instagram, TikTok y LinkedIn, tres plataformas en las que divulga su conocimiento sobre el sector.

Pero no todo es de color de rosa, y donde Jordi ve un contenido educativo y nutritivo, otros ven a una "sanguijuela" que "mercantiliza un derecho básico".

"En una de mis publicaciones hablando de nuestra última inversión inmobiliaria me han llegado cientos de comentarios deseándome lo peor, pero jamás hasta este punto", denuncia a través de LinkedIn.

Así, escribe y explica cómo, al despertarse, Jordi leyó un comentario que "desea que vaya a la guillotina". "Por dedicarme a lo que me dedico", subraya.

"Es cierto que estoy acostumbrado a la crítica. Llevo muchos años subiendo miles de vídeos y entiendo el rol de los fans y haters", añade.

Pero tiene la mente muy tranquila. Jordi asegura que "de todo esto" no le "preocupa los comentarios": "Me preocupan las personas que piensan así".

"Me da pena porque deben estar pasando un mal momento en sus vidas, y ojalá que no fuera así", expone el experto valenciano.

Lejos de querer venganza o contraatacar con un comentario peor, él destaca por su respuesta: "Les deseo todo lo mejor. Que puedan formar su familia, cumplan todas sus metas y sobre todo, que disfruten de la vida, que es maravillosa".

Así se lo hizo saber al usuario que le "deseó" la guillotina a través de Instagram. Jordi adjunta una captura de pantalla donde se ve la respuesta a su comentario: "Aunque me desees hasta la mismísima muerte, yo te deseo todo lo mejor. Ojalá puedas cumplir todo lo que te propongas. Rezo por ti".

En concreto, Jordi se refiere a un pasaje bíblico, el de Mateo, 5:44-48: "Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen".

Su empresa

Con Herenta, Jordi y su socio están especializados en la inversión patrimonial dentro del mercado residencial affordable compartido.

Actualmente gestionan más de 500 unidades privativas que ya tienen en marcha, y en los dos próximos años quieren alcanzar las 2.000.

"Herenta no es una startup. Es una realidad consolidada que llevaba tiempo liderando desde dentro. Ahora, simplemente he decidido contarlo", aseveró Jordi a EL ESPAÑOL.

En comparación con los inmuebles que se alquilan en la ciudad, lo que ofrece Herenta son habitaciones entre nueve y doce metros cuadrados, desde 480 euros con gastos incluidos, en pueblos alrededor del área metropolitana de Valencia, y que tienen buena conexión con la capital, como Riba-roja del Túria. Ese es su negocio.