La borrasca Oriana activa avisos en toda España: la provincia de Castellón, en nivel 'rojo' por rachas de hasta 172 km/h

Las rachas de viento de esta madrugada en la provincia de Castellón, especialmente en la comarca del Maestrazgo, han sido huracanadas y han dejado registros de hasta 172 kilómetros en las localidades de Vilar de Canes y Rosell y de 171 km/h en el municipio de Bel, según ha informado la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET).



La Comunitat Valenciana afronta este sábado un temporal de viento con aviso rojo (riesgo extremo) en su provincia norte por rachas de 140 km/h, y naranja (riesgo importante) en Valencia y Alicante por vientos de hasta 100 km/h, ante lo que se han suspendido numerosas actividades y cerrado espacios.



El consorcio provincial de bomberos de Castellón ha informado de que, hasta las 08:00 horas, han realizado un total de 10 servicios relacionados con viento, nueve de ellos por caídas de árboles a la calzada.

Ha sido en los municipios de Eslida, Alcora, Llucena, Sant Mateu, Santa Magdalena, Catí, Caudiel, Teresa y Ballestar. También una caída de un poste telefónico en Benicarló.



En la provincia de Valencia la pasada noche y la madrugada han sido tranquilas en cuanto a incidencias y desde las 08:00 horas de la mañana se han recibido seis avisos por viento, sobre todo por la caída de árboles y elementos de fachadas, sin daños personales.



La Dirección General de Tráfico (DGT) ha limitado la velocidad máxima de circulación en las carreteras de la provincia de Castellón a 80 kilómetros por hora para la totalidad de vehículos, hasta las 23:59 horas de este sábado.



También se restringe el adelantamiento para vehículos pesados, debiendo mantenerse en el carril lo más a la derecha posible, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en sus redes sociales.

La borrasca Oriana, que desde este viernes azota a todo el país, ha motivado la activación de avisos en prácticamente todas las comunidades autónomas.

En el caso de Castellón, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el nivel rojo (peligro extremo) en toda la provincia ante la previsión de las rachas de viento y el peligro que supone por la posible caída de árboles, ramas y cornisas.

Además de Castellón, donde se ha activado el nivel más alto de alerta, se han dado también avisos de nivel 'naranja' (peligro importante) en las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Melilla.

En todas ellas las previsiones de la Aemet apuntan que se alcanzarán los 100 kilómetros por hora.

Sólo la comunidad de Extremadura quedará hoy fuera del mapa de avisos de la Aemet, y los fuertes vientos, las nevadas, el oleaje y las intensas lluvias se van a suceder por gran parte de la península.