El portavoz del Gobierno valenciano: "La aspiración de Pérez Llorca es mantener o aumentar los 40 escaños"

El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha asegurado este viernes que la "aspiración" del president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca en las próximas elecciones autonómicas de 2027 es "mantener o aumentar" los 40 escaños que obtuvo el PP en 2023.

"Nosotros -en referencia a los populares- pasamos en las últimas elecciones de 19 a 40 escaños. Y la aspiración de Juanfran Pérez Llorca obviamente es mantener o aumentar ese respaldo de los valencianos", ha llegado a asegurar.

Barrachina se ha pronunciado de esta manera al ser preguntado por las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en las que aseguraba que el partido prefería perder representación en favor de Vox si con ello consiguiera gobernar.

"Si el 23 de julio el PP saca dos diputados menos, pero Vox saca cinco más y hoy estamos en el Gobierno, yo lo preferiría" dijo la portavoz parlamentaria.

Cuestionado sobre si comparte esta declaración el Gobierno valenciano, si estaría dispuesto a perder representación a cambio de retener el Consell más allá de 2027, Barrachina ha defendido que la aspiración del ejecutivo autonómico de Llorca ahora mismo es mejorar o repetir el resultado obtenido hace dos años en las urnas.

Unas declaraciones especialmente llamativas teniendo en cuenta que, en clave interna, el PP asumía los escaños que les otorgaron las urnas de 2023 como algo excepcional.

La crisis de la dana, conviene apuntar, pasó factura a los populares en términos de intención de voto. Las últimas encuestas internas que manejaba el partido, de octubre de 2025 y con Carlos Mazón todavía al frente de la Generalitat, otorgaban al PP valenciano 33 escaños.

El objetivo que se marcaba entonces la formación tras el cambio en la Presidencia era llevar el barco del PP a tierra firme e intentar mantener o mejorar las perspectivas que dibujaban aquellas encuestas.

De forma paralela, también, retomar la normalidad para la institución. De ahí los primeros pasos que dio Llorca al llegar al Palau: pedir perdón a las víctimas de la dana, crear una Dirección General de Salud Mental y pisar de nuevo la zona cero.

Un listón que, este viernes, Barrachina ha subido: 40 escaños ya no es el techo, sino que es el suelo del que aspiran partir.

Presupuesto 2026

El portavoz del Gobierno valenciano, además, ha sacado pecho de la relación que tiene en la Comunitat Valenciana PP y Vox desde que se celebraron las elecciones de 2023.

Para ejemplificarlo, ha querido enumerar los pactos a los que han llegado desde entonces: lograron cerrar un acuerdo para gobernar conjuntamente en la Generalitat, si bien un año después Vox decidió salir del ejecutivo.

También aprobaron conjuntamente los Presupuestos de la Generalitat de 2024 y tras la dana que dejó 230 muertos, validaron unas nuevas cuentas -con partidas específicas para la reconstrucción tras la riada- para 2025.

Ahora, trabajan en un 'Simplifica 2' con la esperanza de impulsar los presupuestos de 2026, tal y como ha reconocido también Barrachina.

"En el caso de la Comunitat Valenciana tenemos un modelo propio de relaciones con Vox, que se ha comprobado en todas las votaciones que han tenido lugar. Por lo tanto, nuestra aspiración es tener un presupuesto nuevo, por contraste a la desidia del gobierno de España", ha zanjado.

Una serie de logros que pudieran servir al propio Pérez Llorca como carta de presentación a su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo y lograr así consolidarse como candidato para la próxima cita en las urnas.

Todo ello ha hecho que el territorio sea percibido como un oasis en las relaciones que tienen los dos partidos. Y que, a pesar de los momentos convulsos que ha atravesado a lo largo de la legislatura, ha logrado afianzar esa relación de intereses.