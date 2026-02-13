La Policía Local impone multas de 100 euros a 276 'gorrillas' en Valencia por "infracción grave" para "atajar su actividad"

Campaña de la Policía Local para controlar la actividad de los gorrillas. EE

Cobrar a los conductores por aparcar en la calle es una "infracción grave". Así lo considera el Ayuntamiento de Valencia, que ya ha comenzado a multar con una sanción de 100 euros a los gorrillas que ejercen este tipo de actividad.

Se trata de una campaña que ha iniciado el consistorio este mes de febrero para atajar su actividad en las calles, según han informado en un comunicado.

Por el momento, la Policía Local de Valencia ha emitido 276 denuncias entre el 2 y el 9 de febrero, aunque la campaña se extiende hasta el próximo domingo 15.

Teniendo en cuenta estos datos, la recaudación de la campaña ascendería a los 27.600 euros. Técnicamente es una cifra provisional, ya que la campaña no ha finalizado. Por ello, previsiblemente el número de sanciones sea mayor.

Durante el desarrollo de esta campaña, los agentes actúan de forma "intensiva" en los lugares de la ciudad "en los que se produce, de manera especial, este tipo de actividad", explica el Ayuntamiento.

Por zonas, la comisaría de Policía Local de Campanar es la que más aparcacoches ha denunciado. Concretamente, con 52 sanciones.

A esta le sigue la de Ruzafa con 43. Por otro lado, la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) ha puesto 55 denuncias.

Para optimizar el trabajo policial, cada Comisaría de Proximidad ha realizado la campaña en los puntos en los que hay una mayor presencia de gorrillas. Allí "se está intensificando el control", ha señalado el consistorio.

"El objetivo de esta campaña es perseguir esta práctica ilegal en las calles de la ciudad y prevenir la delincuencia que en ocasiones se asocia a esta actividad y que preocupa a los vecinos", ha expuesto el concejal de Policía Local, Jesús Carbonell.

El edil ha señalado que campañas como esta "se realizarán a lo largo del año". Así, estarán enmarcadas "dentro del plan de actuación para atajar esta actividad y la delincuencia en la ciudad, que ya comenzó a dar sus frutos con la reducción de los índices delictivos desde la llegada del equipo de gobierno de María José Catalá" al Ayuntamiento.

Carbonell ha resaltado así la "reducción de aquellos delitos que más preocupan a los ciudadanos, como son los robos en comercios y domicilios, así como hurtos".

"Es evidente, y los datos así lo confirman, que se han reducido los índices delictivos frente a la escalada de delincuencia en los ocho años de gobierno del Rialto", ha añadido el responsable municipal.

Durante los controles de la actividad de los gorrillas, los agentes identifican a los aparcacoches ilegales y si tienen constancia de que han realizado esa actividad los denuncian por incumplir el artículo 124 de la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia.

Este artículo señala que "es infracción grave la ordenación del estacionamiento, la reserva de espacio y los cortes de la circulación efectuados por los particulares sin autorización expresa".