Jorge Sánchez, locutor de radio con 24 años de experiencia: "Empecé a ayudar 'de extranjis', no cobraba nada"

Jorge Sánchez, como cualquier otro niño, de pequeño tenía sueños. Uno de ellos era trabajar en la radio, y a base de mucho esfuerzo, lo logró. Este 13 de febrero celebra, un año más, el Día Mundial de la Radio.

Pero esta ocasión es especial. Ya lleva 24 años vinculado a la emisora musical número 1 del país, Los40. "Empecé a ayudar 'de extranjis', no cobraba nada", recuerda Jorge en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Empezó como un chaval y durante estos años ha crecido con el oficio. Ahora tiene mujer, su "hija" Bimba -una perrita adorable- y la ilusión por su trabajo intacta.

Actualmente Jorge tiene 42 años, y lleva 24 como locutor en Los40. Recuerda cómo fue su primer contacto con la radio: empezó "como oyente" de Los40 Valencia.

"El veneno me picó cuando vi un programa en directo", explica. Se trata de Ser Joven, un programa de radio que hacían cada viernes en directo. "Esto fue en el año 98", añade.

Allí Jorge vio la oportunidad de vincularse, poco a poco, a la radio: "Miquel Corral presentaba el programa y nos invitó a las instalaciones".

A veces no se trata ni de suerte ni de trabajo duro, sino de estar presente en el lugar y momento exactos. Bueno, y que ese momento llegue mientras se trabaja duro.

Porque cuando Jorge subió a conocer la radio por dentro no sabía que la oportunidad que cambiaría su vida le estaba esperando arriba.

"Allí conocí a Luis López -reconocido DJ español- y me dijo que necesitaba a alguien que le echase una mano", relata.

Así, durante "tres años" se dedicó a ayudar a uno de sus referentes sobre todo "en labores de producción". Esto le permitió aprender y conocer a gente del mundo de la comunicación.

Al mismo tiempo, subraya, Jorge se fue "moviendo": "Empecé un verano en Radio Requena, una radio local que había en el pueblo de mis abuelos".

Recalca que el haber sido "pesado" para conseguir presentar un programa allí hizo que después le ofrecieran continuar trabajando en la emisora. Pero no aceptó, ya que le surgió otra oferta laboral más suculenta.

La emisora Radio Encuentro, de Utiel, asociada a La SER, contactó con Jorge para ofrecerle un espacio allí. Como él "quería Los40", tomó este camino. "Ahí estuve trabajando poco más de un año", puntualiza.

Porque en 2002 llegó su oportunidad de aterrizar en Los40 Valencia, y Jorge no lo dudó ni un momento. Desde ese instante era locutor de Los40, lo que había soñado desde joven.

Estuvo, según recuerda él mismo, nueve años trabajando en la emisora en Valencia, ubicada históricamente en la céntrica calle Don Juan de Austria. En 2011, ahora sí, llegó la oportunidad de su vida: irse a las oficinas centrales, a Madrid.

En el caso particular de Jorge, él optó por la vía vocacional, "ser pesado" y "moverse". No tiene estudios en Periodismo ni Comunicación, pero la experiencia ha suplido y potenciado su conocimiento. "Te sale de manera natural", asegura.

Él lo tiene claro: "Si algo te motiva tienes que involucrarte y empaparte". Jorge tiene presente esta regla de vida desde siempre, y la ha seguido a rajatabla. Lleva "desde los 16 años" dedicado a la radio.

Esto no quiere decir -remarca- que los estudios no sean importantes. Para él, la clave es tener "cuanto más conocimiento, mejor".

Defiende la combinación de estudios y vocación: "Conozco casos de gente que tiene carrera y delante del micrófono se queda en blanco, no sabe expresarse con carisma".

Así, tiene claro qué consejo le daría a cualquier joven que está en la misma situación que él estuvo en sus inicios: "Si te gusta la radio vete a una local, ahí es donde realmente aprendes".