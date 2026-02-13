La Generalitat envía un Es-Alert por fuertes vientos en Valencia y Alicante: "Evite actividades en exterior y desplazamientos"
El mensaje alerta de que no se realicen llamadas innecesarias al 112. La Aemet ha elevado a rojo el aviso por vientos en la provincia de Castellón.
Más información: La Aemet alerta: activa el nivel rojo por fuertes vientos en la provincia de Castellón con rachas de 140 km/h
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado este viernes a las 18:07 un Es-Alert por vientos fuertes en Valencia y Alicante en el que recomienda evitar desplazamientos, actividades en exterior y llamadas innecesarias a 112.
La alerta se prolonga hasta este sábado, ya que se prevé que las rachas tiendan a intensificarse. "Siga indicaciones de autoridades. En caso de emergencia llame a 112", señala el mensaje.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había elevado a rojo el aviso por vientos en la provincia de Castellón, donde informaba de rachas de viento del noroeste huracanadas que podrían superar los 130-140 km/h durante la jornada del sábado.
Las rachas de 140 km/h se prevén para el interior norte y sur de esta provincia, y los 130 kilómetros por hora para el litoral norte y sur, según la actualización de fenómenos adversos de Aemet.
Desde Emergencias, a través de redes sociales, recomiendan extremar las precauciones, estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de las alertas e informarse por los canales oficiales.
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, también ha compartido un mensaje en sus canales oficiales en el que pide "máxima precaución, por favor".
Emergencias ha actualizado este viernes el boletín de fenómenos meteorológicos y ha subido a roja la alerta por fuertes vientos en toda la provincia de Castellón.
En las provincias de Valencia y Alicante, el nivel de alerta es naranja por el viento. Además, se ha decretado alerta por fenómenos costeros nivel naranja en el litoral de Castellón y amarillo en el resto del litoral de la Comunitat Valenciana.
"Riesgo extremo"
El aviso especial advierte de que el episodio de vientos se agrave, especialmente el sábado, cuya situación presenta "un riesgo extremo" en la provincia de Castellón.
Respecto al resto de la Comunitat Valenciana, se mantienen los avisos naranja en la provincia de Valencia y Alicante, donde las rachas superarán los 90 km/h, en las zonas con nivel, incluso los 100 km/h, en la zona más norte de Valencia.
Según Aemet, el episodio de nivel rojo comenzará en la madrugada del sábado 14. Las alertas naranjas han empezado ya este viernes a las 12:00 y se mantendrán durante el día de mañana.