La Generalitat envía un Es-Alert por fuertes vientos en Valencia y Alicante: "Evite actividades en exterior y desplazamientos"

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado este viernes a las 18:07 un Es-Alert por vientos fuertes en Valencia y Alicante en el que recomienda evitar desplazamientos, actividades en exterior y llamadas innecesarias a 112.

La alerta se prolonga hasta este sábado, ya que se prevé que las rachas tiendan a intensificarse. "Siga indicaciones de autoridades. En caso de emergencia llame a 112", señala el mensaje.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había elevado a rojo el aviso por vientos en la provincia de Castellón, donde informaba de rachas de viento del noroeste huracanadas que podrían superar los 130-140 km/h durante la jornada del sábado.

Las rachas de 140 km/h se prevén para el interior norte y sur de esta provincia, y los 130 kilómetros por hora para el litoral norte y sur, según la actualización de fenómenos adversos de Aemet.