Consum anuncia el cierre de todas sus tiendas en Castellón este sábado ante la alerta roja por fuertes vientos

La Comunitat Valenciana se prepara para un fin de semana marcado por los fuertes vientos. Muchos servicios ya han comunicado incidencias e incluso Renfe ha alertado de que se podrán producir retrasos durante el sábado.

Ante la alerta roja, la cadena de supermercados Consum ha comunicado a través de sus redes sociales el cierre de sus establecimientos en la provincia de Castellón durante este sábado.

Según ha informado este viernes la cooperativa valenciana, esta medida afecta a un total de 35 tiendas, al igual que el servicio de compra on line en las zonas afectadas por la alerta roja, donde queda suspendido.

Consum, que tras la dana de Valencia de 2024 decidió cerrar sus tiendas cuando se decrete una alerta roja, agradece la comprensión de la clientela y afirma que "la seguridad es lo primero".

Por otro lado, Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado este viernes a las 18:07 un Es-Alert por vientos fuertes en Valencia y Alicante en el que recomienda evitar desplazamientos, actividades en exterior y llamadas innecesarias a 112.

La alerta se prolonga hasta este sábado, ya que se prevé que las rachas tiendan a intensificarse. "Siga indicaciones de autoridades. En caso de emergencia llame a 112", señala el mensaje.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había elevado a rojo el aviso por vientos en la provincia de Castellón, donde informaba de rachas de viento del noroeste huracanadas que podrían superar los 130-140 km/h durante la jornada del sábado.

Las rachas de 140 km/h se prevén para el interior norte y sur de esta provincia, y los 130 kilómetros por hora para el litoral norte y sur, según la actualización de fenómenos adversos de Aemet.

📣 Aviso importante: debido a la situación de alerta roja meteorológica por vientos en toda la provincia de Castellón, nuestros supermercados Consum permanecerán cerrados mañana.

🛒Esto afecta a un total de 35 tiendas. Además, el servicio de tienda online también queda suspendido… — Consum (@Consum) February 13, 2026

Desde Emergencias, a través de redes sociales, recomiendan extremar las precauciones, estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de las alertas e informarse por los canales oficiales.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, también ha compartido un mensaje en sus canales oficiales en el que pide "máxima precaución, por favor".

Emergencias ha actualizado este viernes el boletín de fenómenos meteorológicos y ha subido a roja la alerta por fuertes vientos en toda la provincia de Castellón.

En las provincias de Valencia y Alicante, el nivel de alerta es naranja por el viento. Además, se ha decretado alerta por fenómenos costeros nivel naranja en el litoral de Castellón y amarillo en el resto del litoral de la Comunitat Valenciana.

El aviso especial advierte de que el episodio de vientos se agrave, especialmente el sábado, cuya situación presenta "un riesgo extremo" en la provincia de Castellón.

Respecto al resto de la Comunitat Valenciana, se mantienen los avisos naranja en la provincia de Valencia y Alicante, donde las rachas superarán los 90 km/h, en las zonas con nivel, incluso los 100 km/h, en la zona más norte de Valencia.

Según Aemet, el episodio de nivel rojo comenzará en la madrugada del sábado 14. Las alertas naranjas han empezado ya este viernes a las 12:00 y se mantendrán durante el día de mañana.