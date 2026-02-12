Blanca Ribelles y las 200 mujeres que no pueden ser cofrades en Sagunto: "Los estatutos son de hace 500 años"

Protesta en Sagunto de un grupo de vecinas que quieren participar en la Semana Santa. EE

Blanca Ribelles lleva 40 años luchando por poder formar parte de la Semana Santa de Sagunto, una celebración que podría perder la declaración de Interés Nacional por rechazar, una vez tras otra, la participación de las mujeres en la festividad.

Ribelles forma parte del colectivo local llamado Semana Santa Inclusiva, que reclama que la fiesta se abra a la mitad de la población.

Sin embargo, la posibilidad de que el Gobierno central pueda retirar el reconocimiento oficial a la conmemoración no es para el grupo vecinal una buena noticia. "No queremos dinamitar la Semana Santa, queremos participar en igualdad", afirma a EL ESPAÑOL.

Ribelles, que actúa como portavoz de la comunidad, considera que es "de sentido común" que las mujeres tengan un papel en la fiesta, más allá de ser "simples espectadoras o acompañantes" como hasta la fecha.

Tiene 51 años y su ilusión es formar parte activa de la celebración desde que es una niña. Confiesa que no pierde la esperanza, aunque lamenta que la cofradía que organiza la Semana Santa en este municipio valenciano de más de 70.000 habitantes se ampare en la tradición para no avanzar hacia la igualdad.

En este sentido, aclaró que el colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto no ha sido el que ha presentado la denuncia de revocación de la declaración al Ministerio. Ellos preferirían, según explicó, que el cambio viniera desde dentro de la congregación.

"Es una lástima que no quieran cambiar un artículo del Estatuto", añade la portavoz de la entidad vecinal, y señala que solo habría que sustituir una palabra.

Concretamente, borrar la palabra "varón" y escribir en su lugar "persona" de la línea donde establece las condiciones para ingresar.

Esa modificación pondría fin a 500 años de exclusión total en la fiesta, una discriminación que no ha variado lo más mínimo pese a las protestas vecinales, que se han incrementado durante los últimos años.

Votaciones

Desde 2021, todos los martes santos, el colectivo protesta a las puertas de la sede de la Cofradía de la Purísima Sangre, organizadora de la fiesta, que nació en el siglo XV, reclamando igualdad.

En el año 2022, gracias a una recogida de firmas se convocó una asamblea extraordinaria para que la hermandad se pronunciara al respecto. La propuesta fue declinada con 239 votos en contra, 125 favorables y 10 abstenciones.

Traslado de la Soledad en Semana Santa de Sagunto. Rafael Arias Rodríguez

Era la segunda votación que se producía sobre la inclusión de las mujeres en una hermandad compuesta por 1.700 hombres, según recuerda Ribelles, que afirma que en 1999, solo estuvieron de acuerdo 9 personas. "La sociedad va avanzando", celebra.

Al respecto, avanzó que tendrán una tercera oportunidad. Un grupo de cofrades ha vuelto a recoger firmas y está previsto que se celebre una nueva asamblea a finales de marzo.

Declaración de Interés Nacional

El Ministerio de Turismo, a través de la subdirección general de Desarrollo y Sostenibilidad, ha iniciado los trabajos preliminares de valoración previstos en la normativa para determinar si concurren indicios suficientes para retirar este reconocimiento.

Alegan falta de participación de la ciudadanía, en este caso de las mujeres, según confirmaron fuentes gubernamentales a EL ESPAÑOL, y en general, incumplimiento de la orden ICT/851/2019 que regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional.

Esta orden establece como requisitos a la hora de conceder la distinción, entre otras cuestiones, el origen, la historia, la antigüedad, el valor cultural, el alcance como atractivo turístico y el arraigo en la localidad. En este punto, añaden como condición "la participación ciudadana en el desarrollo de la fiesta".

La orden contempla en su artículo 13 que la declaración podrá ser revocada cuando "haya dejado de cumplir alguno de los requisitos" , mediante "resolución motivada y previa instrucción del correspondiente expediente".

Si finalmente el Ministerio adopta la medida se revocaría este título concedido a la fiesta en el año 2004.

Tribunales

Aunque en el caso de la Semana Santa de Sagunto no han acudido a los tribunales para denunciar esta discriminación, no es el primer caso que se da en España relativo a la no admisión de mujeres en asociaciones religiosas.

En noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional (TC) estimó el recurso de amparo promovido por una mujer canaria que denunció que no se le permitía acceder a la asociación religiosa 'Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna' por el mero hecho de ser mujer.

La recurrente solicitó incorporarse a esa asociación de "caballeros" fundada en el siglo XVII a pesar de que en sus estatutos, en el artículo 1, indicaba que no era posible que ingresaran en la misma mujeres.