Polo señala al Gobierno por no hacer las obras del Poyo: "No se han ejecutado, pero no será porque la CHJ haya incumplido"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha señalado este martes en la comisión de investigación de la dana del Senado al Gobierno central por no haber ejecutado las obras de encauzamiento del barranco del Poyo.

"Efectivamente, las obras hidráulicas no se han ejecutado pero no será porque el presidente de la CHJ -él- haya incumplido sus funciones", ha advertido en el turno de preguntas del senador del PP, Luis Santamaría. "Quién las dejó morir?", ha agregado.

Una interpelación dirigida a recriminar al popular que fue el Gobierno de Mariano Rajoy quien no ejecutó las actuaciones en el citado barranco a pesar de que la declaración de impacto ambiental fue aprobada en 2011 durante su mandato.

Ha sido en este punto cuando el compareciente y el senador del PP se han enzarzado en una discusión sobre qué administración no llevó a cabo las actuaciones que, según los ingenieros, hubieran reducido el impacto de la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

Polo, en cualquier caso, se ha lavado las manos en un par de ocasiones al contestar a las preguntas de Santamaría que la Confederación Hidrográfica del Júcar no es quien ejecuta obras, sino que es la Administración General del Estado quien tiene responsabilidad de hacerlo.

El desbordamiento del barranco del Poyo, tal y como publicó EL ESPAÑOL, ocasionó más del 86% de las muertes el 29 de octubre de 2024. Las inundaciones por el desbordamiento del río Magro causaron 17 muertes y las del Turia, un total de 13 defunciones, según las cifras ofrecidas por el Centro de Integración de Datos (CID).

En este punto, Santamaría ha arremetido con que el Gobierno de Sánchez tampoco retomó las obras y fue este ejecutivo quien en 2021 alegó "problemas ambientales" y falta de presupuesto, o una "visión del coste-beneficio" para no hacerlo. Sin embargo, ahora ha retomado el proyecto de La Saleta, uno de los siete proyectos de encauzamiento.

En cualquier caso, Polo ha defendido que las obras hidráulicas previstas -las desarrolladas por Typsa- "estaban diseñadas para un nivel de riesgo que no era el de aquel día".

Preguntado por cuántas veces se dirigió al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico -del que depende el organismo que preside- para instar a que se ejecutaran las actuaciones, Polo ha evitado contestar.

El papel de Pradas

La comparecencia ha sido especialmente tensa durante el turno de preguntas del PP, hasta el punto de que el propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha llegado a quejarse de que el senador popular valenciano no le dejaba responder en algunos momentos. "Yo no tengo por qué aguantar esto", ha dicho.

Durante su intervención, Polo ha reconocido que no llegó a avisar verbalmente del desbordamiento del barranco del Poyo el día de la dana. "La CHJ dio toda la información que tenía a Emergencias", ha dihco en referencia a los mensajes automaticos del SAIH que, al parecer, nadie revisó.

"No se trata de que fuera yo personalmente quien diera la información, porque no tenía ninguna responsabilidad", se ha defendido.

En su lugar, ha reprochado que "el problema del Cecopi era que quien lo dirigía aquel día -la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas- no tenía ni idea de lo que tenía que hacer y lo que tenía entre manos". "Daba igual que se hubiera convocado tres horas antes", ha añadido.

Polo, asimismo, ha defendido que la competencia de los barrancos no compete a la CHJ, y tampoco de protección civil. Y se ha parapetado en el último auto de la jueza de Catarroja que señala que las víctimas "no necesitaban la declaración de emergencia nacional sino una acción por la administración autonómica".

En este sentido, el presidente de la CHJ ha defendido que lo que necesitaban los vecinos de los municipios de l'Horta Sud era un aviso temprano por parte de la Generalitat. "La jueza fue clara sobre lo que necesitaba la gente", ha dicho Polo.

Por último, ha negado que los sensores del barranco del Poyo sirvan para adoptar medidas en materia de protección civil. "Sirven para hacer estudios", ha dicho para finalmente remitirse de nuevo al auto de la magistrada que instruye la dana: "Ustedes viven en una realidad paralela".