Una mujer da a luz en Valencia mientras una médico de urgencias le asiste por teléfono: "Ponte en posición de parto"

En un domicilio, sin previo aviso y a primera hora de la mañana. Así llegó este lunes al mundo el segundo hijo de una mujer valenciana tras dar a luz en una casa.

No hay duda de que el niño ha nacido madrugador. Con su madre embarazada de 37 semanas, el bebé decidió llegar al mundo a las 8.00 horas del lunes, y no dio tiempo a sus padres para llegar a un hospital.

Tanto a la embarazada como a su pareja les pilló el parto de sorpresa, y solamente pudieron recibir la asistencia telefónica de una médico de urgencias, que les guiaba durante el procedimiento: "Ponte en posición de parto".

La médico, coordinadora del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat atendió el nacimiento vía telefónica, una prueba que ambas partes superaron con éxito.

El parto se produjo este lunes, alrededor de las 8.00 horas, según ha informado la Conselleria de Sanidad. Afortunadamente, añaden, tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado de salud tras ser atendidos en un centro hospitalario.



Tras recibir el aviso por parte de la familia, desde el CICU se movilizó una unidad del SAMU y una médico coordinadora contactó telefónicamente con el alertante, pareja de la mujer.

Este le comunicó que la mujer había roto aguas y que había pasado de tener contracciones cada 5 minutos a tenerlas cada 3 minutos.



La médico se preparó para asistir el parto de manera telefónica. Así, indicó a la pareja de la embarazada que ayudara a la mujer a que se acostara y se colocara en posición de parto. También tuvo que coger varias toallas.



El hombre advirtió entonces que asomaba la cabeza del bebé, por lo que la médico pidió a la mujer que, en la siguiente contracción, empujara.

El parto duró pocos minutos. Era el segundo de la mujer. Así, dio a luz a su segundo hijo, a quien pusieron piel con piel con la madre y lo taparon, según las instrucciones dadas por la facultativo del CICU.



A la llegada del SAMU, el equipo médico realizó las maniobras correspondientes para confirmar que mamá y bebé se encontraban en buen estado de salud y fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital avanzado a un centro hospitalario.