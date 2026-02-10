Llorca anuncia ante los empresarios la supresión del impuesto de sucesiones para las compañías familiares

Juanfran Pérez Llorca durante la clausura de la Asamblea General de AVE. Rober Solsona / Europa Press

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha clausurado la Asamblea General de AVE con un anuncio dirigido a los propios empresarios.

Frente a Alberto Núñez Feijóo, María José Catalá, Juan Roig y otras muchas figuras del empresariado, Llorca ha avanzado una nueva bonificación del 99% del impuesto de sucesiones para facilitar la continuidad de las empresas familiares.

De igual manera, Llorca ha anunciado que este año se bonificará un 25% el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y sobrinos y se aumentará al 50% en 2027.

Así lo ha señalado durante su discurso en la Asamblea General de AVE, que se ha celebrado este martes en el Roig Arena de Valencia y en el que también ha rendido cuenta de las acciones realizadas desde la Administración valenciana en materia de impuestos.

En concreto, ha expuesto que el Consell ha suprimido ya el impuesto de sucesiones y donaciones entre hijos, cónyuges y padres, y ha expuesto que "las donaciones se han incrementado en torno a un 60%".

"La recaudación que hemos recibido de las donaciones en las sucesiones, después de eliminar en caso de grado 1 y grado 2, ha supuesto también un incremento del 60%", ha comentado.

El president ha destacado que se ha reducido el tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 9, con un tipo "superreducido para los jóvenes menores de 35 años de la compra de su vivienda", del 8 al 6%.

Llorca ha subrayado además que el 90% de las empresas de la Comunitat Valenciana son familiares y aportan y generan en torno al 80% del empleo y del PIB.

Por ello, ha anunciado que "va a haber una nueva modificación del impuesto de sucesiones y donaciones para facilitar su continuidad".

"Una medida que suprime el 99% del impuesto en empresas familiares, incluidas las agrícolas, negocios profesionales, participaciones de sociedades, y que va a permitir ampliar a los familiares beneficiarios hasta el cuarto grado, extendiéndose además a todos los herederos cuando el fundador esté jubilado", ha detallado.

"Yo estoy convencido que es compatible bajar impuestos y garantizar servicios públicos fuertes. Para conseguirlo, debemos seguir impulsando una economía sin trabas que cree empleo".

El president también ha llamado a "reducir la hiperregulación normativa, bajando los impuestos, especialmente a las clases medias trabajadoras, y por supuesto defendiendo a nuestros sectores productivos frente a aquellos países que están compitiendo de forma desleal contra nosotros".

En su discurso, Pérez Llorca ha incidido en la necesidad de las administraciones de hacer una política útil y una gestión eficiente porque “es compatible bajar impuestos y garantizar unos servicios públicos fuertes”.

Así, ha mostrado su compromiso por “impulsar una economía sin trabas que cree empleo” a través de la reducción de la hiperregulación normativa, la bajada de impuestos, en especial a las clases medias trabajadoras y la defensa de nuestros sectores productivos frente a países que compiten de forma desleal.

El president ha destacado la aprobación del Decreto Ley que ha permitido alcanzar la simplificación de 1.300 artículos de 170 normas legales, gracias al cual se ha introducido una mayor flexibilidad en el calendario comercial en la Ley de Comercio.