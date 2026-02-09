Muere un hombre de 40 años tras ser apuñalado en el barrio del Xenillet de la localidad de Torrent (Valencia)

Durante la noche de este domingo, un hombre ha fallecido en el Hospital Clínico de Valencia tras ser apuñalado en el barrio de Xenillet de la localidad valenciana de Torrent.

Por el momento, según fuentes policiales, todavía no se ha producido ninguna detención en el marco de la investigación del suceso.

El suceso ha tenido lugar sobre las 21:30 horas y de su investigación se ha hecho cargo el grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía.

Según avanzó Las Provincias, el fallecido es un hombre de 40 años que se habría visto involucrado en una reyerta con varias personas.

Hasta el momento solo se ha podido confirmar que la víctima ha fallecido por heridas de arma blanca y que no hay ninguna persona detenida aún por estos hechos.

