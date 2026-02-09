El jefe de Gabinete de Mazón niega estar encubriendo al expresidente y reitera que no dio órdenes a Pradas en la dana

José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete del expresidente Carlos Mazón, comparece en la comisión del Congreso por la dana. Efe / Víctor Lerena

El que fue jefe de Gabinete de Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca, ha negado este lunes en el Congreso estar encubriendo al exmandatario autonómico y ha insistido en que el día de la mortífera dana de 2024 no dio órdenes a la exconsellera de Interior Salomé Pradas.

Así lo ha dicho en la que ha sido su segunda comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de esta catástrofe que dejó 230 muertos en Valencia.

Cuenca ya fue interrogado el pasado día 1 de diciembre. Los comisionados le volvieron a citar tras conocerse los mensajes que intercambió con Pradas. La exconsellera los aportó al juzgado que instruye la causa penal por la gestión de la riada.

En esta segunda convocatoria la mayoría de grupos ha abroncado a Cuenca, acusándole de haber mentido en su primer interrogatorio. Pero el exjefe de Gabinete lo ha negado en sucesivas ocasiones y ha asegurado que siempre ha "dicho verdad".

"No es mi propósito separarme de lo que vengo diciéndoles, que es lo que yo viví y lo que yo recuerdo de aquella jornada", se ha justificado.

Los comisionados de los grupos del Gobierno y la mayor parte de la oposición le han recriminado su afán en proteger a Mazón y han achacado a esa posición el borrado de los mensajes de WhastApp que intercambió con él aquella tarde.

"Salo, de confinar nada"

El grueso de los intervinientes le han pedido cuentas por el mensaje de "Salo, de confinar nada" que remitió aquella tarde a la máxima responsable de Emergencias.

Querían saber si lo que hacía con esa frase era transmitir a la consellera lo que Mazón le decía a él, pero el compareciente ha subrayado que no era más que "una reflexión" y que lo único que quería trasladar era que cualquier medida se tomase con la "cobertura legal" pertinente.

Cuenca ha asegurado que Mazón "no le dio nunca ninguna instrucción" a él y que él tampoco se la dio a Pradas y ha recordado que la consellera también habló con el entonces presidente en torno a las 19:45 de aquel día.

Además, ha indicado que el exjefe del Consell "nunca dejó de estar comunicado" durante la emergencia y ha vuelto a denunciar la falta de información sobre el caudal del barranco del Poyo.

"Sin esa información nadie habría podido intentar hacer algo para evitar lo que desgraciadamente todavía nos duele a todos", ha reiterado, para incidir en que "todos los responsables habrían actuado aquel día de otra manera si hubieran sabido que ese barranco se iba a desbordar".

"No nos vacile"

Desde ERC, Teresa Jordà le ha reprochado que haya vuelto a la comisión para "vacilar" a los parlamentarios.

"No somos imbéciles, ni la ciudadanía tampoco", le ha soltado después de que Cuenca remarcara que él no "influyó", por ejemplo, en que el mensaje de Es-Alert se enviara tarde.

En la misma tesis ha abundado Mikel Otero, de Bildu. Desde su punto de vista, Cuenca se "entrometió gravemente" en la gestión de la emergencia con un "fallo muy grave" como era vincular el posible confinamiento a un Estado de alarma, lo que, a su juicio podría "conllevar responsabilidades penales".

La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, lw ha echado en cara el "sueldo Nescafé para toda la vida" que va a cobrar como asesor de Mazón en la Oficina de Expresident.

Para Micó, es un pago que percibe por encubrir al exmandatario autonómico que "podría acabar en la cárcel" si él -Cuenca- acaba revelando qué habló con él aquella tarde.

"Me gustaría que compartieran la cárcel, se lo merecen", ha añadido Micó.

"Esperamos que usted sea el tercer imputado por la jueza", le ha dicho, por su parte, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna.