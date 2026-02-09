Emergencias avisa: regresan los fuertes vientos a la provincia de Valencia este martes y se activa la alerta naranja

El pasado jueves, la ciudad de Valencia vivió episodios de vientos huracanados; situación meteorológica que fue constante en toda la provincia. Ahora, Emergencias ha alertado de que los fuertes vientos regresarán a la capital del Turia.

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), ha advertido de la llegada de un nuevo episodio de fuertes vientos durante este martes 10, el cual afectará principalmente a la provincia de Valencia.

Ante las advertencias de la situación meteorológica, el CCE ha establecido una alerta naranja por fuertes vientos en el litoral e interior sur de Valencia.

De la misma manera, ha fijado el nivel amarillo, también por viento, en toda la provincia de Alicante, interior norte de Valencia e interior de Castellón, según ha informado la Generalitat Valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado las previsiones y ha detallado cómo se producirán. Sobre las 9:00 horas comenzará en el interior sur de Valencia el fuerte episodio de vientos.

Se espera que se alcancen rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Además, durante el resto del día, el episodio se expandirá a otras zonas de la provincia.

Desde la Conselleria, se recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población, que se pueden consultar en la web del 1·1·2 (www.112cv.gva.es), en la red X (@GVA112) o a través de la aplicación móvil GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Entre esos consejos, se recomienda alejarse de casas viejas o en mal estado y evitar acercarse a muros y vallas publicitarias. Los parques, avenidas arboladas, postes de luz o torres de alta tensión también pueden resultar peligrosos.

Además, es importante revisar el estado de las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan provocar caídas de cascotes y escombros.

Es relevante cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales y asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas, así como retirar macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Los municipios tienen a su disposición toda la información para afrontar estas situaciones en la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos'.

Episodio pasado

Durante el último episodio de vientos, el jueves al mediodía se desató un vendaval que provocó destrozos en algunas de las calles más céntricas de Valencia, así como algunas personas heridas.

El suceso más aparatoso tuvo lugar junto a la Plaza del Ayuntamiento, donde la fachada del Taco Bell, un restaurante de comida rápida, se desprendió y una joven de 19 años resultó herida.

También durante la tarde del jueves un operario que trabaja en la rehabilitación del edificio calcinado en Campanar resultó herido.

"A consecuencia del fuerte viento, se han desprendido unos casquetes de un muro y le ha caído a un operario de Dragados, empresa encargada de la rehabilitación del edificio", informó la asociación de propietarios afectados (Aproicam).

De igual manera, la circulación de Metrovalencia también se vio afectada en tres líneas por plásticos que afectaron a parte de la catenaria de las proximidades a la estación de San Isidro, zona que afecta a las líneas 1,2 y 7.