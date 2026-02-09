El Ayuntamiento de Valencia busca acoger el legado de Nino Bravo tras el cierre de su museo en Aielo de Malferit

El Ayuntamiento de Valencia no quiere perder ni un minuto. Tras el cierre del museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit, quieren acoger el legado del artista en la capital.

Este mismo lunes, el consistorio anunció el cierre del museo a petición de la familia, que no quería renovar los contratos de cesión de derechos.

Ahora, el gobierno de la ciudad de Valencia asegura que está "en contacto" con la familia del cantante Nino Bravo con el objetivo de que la capital pueda acoger el patrimonio del mítico artista.

Desde el consistorio del 'cap i casal' afirman que las conversaciones, que "se iniciaron hace tiempo y que van a continuar", pretenden lograr que el legado de Nino Bravo "pueda llegar a Valencia ciudad".

Una de las hijas del artista, Eva Ferri, ha justificado la decisión de la familia en "la falta de mantenimiento y de dinamización" del centro museístico, que ha llevado, incluso, al "deterioro" de piezas como decenas de telegramas.

Incluso a "la pérdida de un pantalón" del artista, que, como el resto de la colección posee un valor sentimental incalculable y cuyo valor económico tampoco se ha restituido porque el seguro no se ha hecho cargo, según ha relatado.

Ferri ha lamentado "tener que salir de este modo de Aielo, la casa de Nino Bravo", pero ha subrayado que la obligación de sus familiares es preservar el legado de su padre en las mejores condiciones.

Además, ha precisado que la decisión no se ha tomado de un día para otro, como, a su parecer, ha dado a entender el gobierno municipal con el comunicado, sino que tras muchos años trabajando con el museo han ido viendo una serie de "deterioros que no se pueden tolerar".

"Nosotras no queríamos causar ningún tipo de polémica, pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Aielo, que es un consistorio pequeño, no ha sabido gestionar el museo, que tiene humedades, nunca está abierto, no ha propiciado actividades de dinamización, tal y como se acordó, y las piezas no han sido inventariadas", ha enumerado.

En marzo la familia tiene previsto acudir a las instalaciones para recoger el material que, por el momento, volverá a su hogar.

En un futuro, las hijas del mítico cantante de 'Libre' y 'Un beso y una flor' se muestran "abiertas" a que el legado de su progenitor se exhiba al público, que siempre ha mostrado un gran cariño por la figura del artista.

"Pero que se haga con los recursos necesarios para que todo esté en perfecto estado", subraya Eva Ferri, quien remarca que, aunque la ciudad de Valencia sería "ideal", no hay en este momento ningún contacto ni oferta.