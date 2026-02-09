Un atropello mortal en Godella obliga a cortar la circulación de la línea 1 de Metrovalencia entre Empalme y Seminari CEU

Un atropello mortal en Godella ha obligado a interrumpir este lunes la circulación de la línea 1 de MetroValencia entre las estaciones de Empalme y Seminari CEU.

Al parecer, un hombre se habría arrojado a las vías al paso de uno de los convoys que había salido de Burjassot-Godella a las 15:15 horas, con destino Bétera.

El cuerpo de la víctima ha quedado bajo el tren, por lo que se ha tenido que cortar la circulación ferroviaria, hasta la llegada del juez para proceder al levantamiento del cadáver.

En un primer momento, el accidente también ha afectado al tramo entre Seminari CEU y Bétera, pero Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ya ha restablecido el servicio.

A las 17:20, FGV ha informado que el tráfico ferroviario se ha restablecido, aunque los trenes circulan con retraso.

Aviso L1: Por arrollamiento, circulación interrumpida entre Empalme y Seminari . — Metrovalencia (@metrovalencia) February 9, 2026

Este fatídico desenlace se suma al ocurrido este mismo domingo en la Línea 3, entre Museros y Rafelbunyol, donde otra persona murió tras arrojarse a la vía.

También el pasado jueves un jabalí irrumpió en las vías del metro en Empalme y provocó retrasos durante toda la mañana en las líneas 1 y 2 de Metrovalencia.

El aviso se recibió sobre las 09:00 horas, pero no fue hasta las 12:43 cuando los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil lograron capturarlo.

Según detallaron, el animal accedió al túnel desde la zona comercial de esta estación, en el término municipal de Burjassot.