El PP pide al Gobierno recuperar la vigilancia estatal en la reserva marina de Columbretes

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PP) ha registrado una proposición en Les Corts para instar al Gobierno a recuperar la vigilancia estatal en la reserva marina de las islas Columbretes, una competencia que hasta ahora asumía el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La iniciativa parte del portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en la cámara autonómica, Jesús Lecha, que alerta del impacto que puede tener el recorte en un enclave protegido.

"El recorte estatal puede tener consecuencias graves sobre el ecosistema de la zona. Pedimos al resto de grupos de la cámara que se sumen a esta iniciativa y, cuando se debata, voten en contra de los recortes", ha señalado.

Lecha sostiene que la reducción de medios se ha aplicado de forma repentina y reclama que se restablezca la vigilancia presencial durante todo el día.

"La reducción drástica del dispositivo de vigilancia marina presencial se ha producido sin ningún aviso previo y es necesario volverla a reponer las 24 horas del día por el riesgo que supone para uno de los espacios naturales más singulares y valiosos de la Comunitat Valenciana.

Estamos ante una muestra más del menosprecio del socialismo hacia nuestra provincia que no tiene reparos en recortar medios y volver a dejar sola a la administración autonómica en la defensa y protección de nuestro territorio", ha afirmado en un comunicado.

El portavoz popular considera que la falta de presencia permanente incrementa el riesgo de actividades ilegales y limita tareas clave en la zona.

"El gobierno sanchista abandona el lugar dejándolo apenas sin vigilancia de los guardas para que se convierta potencialmente en pasto de la pesca ilegal", afirma.

"Es necesaria una presencia permanente en la isla con personal del Gobierno como control de la zona de la reserva natural marina, apoyo en labores de auxilio marítimo, control de la vegetación de una zona con alto valor ecológico, la toma de muestras o, entre otras labores, la colaboración con proyectos científicos", ha añadido", añade.

En ese contexto, Lecha contrapone el recorte estatal con las actuaciones impulsadas por la Generalitat en la parte terrestre del parque natural.

"Esta dejación y menosprecio del Gobierno socialista contrasta con el trabajo que desarrolla la Generalitat de forma continuada para la conservación del Parque Natural de les Illes Columbretes en su zona terrestre", explica.

"En los últimos meses ha invertido más de medio millón de euros en mantenimiento de infraestructuras, la mejora de los servicios básicos y el refuerzo de la gestión ambiental del parque natural en virtud de sus competencias, que son las terrestres", ha concluido.