Lo que no se ve de las 'mascletàs' de Fallas en Valencia: Bomberos revisan las fachadas de los edificios para "prevenir riesgos"

Para que una mascletà se pueda disparar en las Fallas de Valencia no basta con tener un espacio grande, unos cuantos petardos y muchas ganas. También hay que tratar de minimizar los posibles "riesgos".

Precisamente de esto se encargan los cuerpos y fuerzas de seguridad, desde la policía hasta los bomberos. Y son estos últimos los que este domingo han empezado a desarrollar su labor de prevención.

Así, el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia ha iniciado la revisión de las fachadas de los edificios de la plaza del Ayuntamiento, algo que hacen cada año.

Estas inspecciones tienen como finalidad comprobar el correcto estado de las estructuras de cara a la celebración de las 'mascletàs' de las fallas que comenzarán este próximo 1 de marzo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos y garantizar la seguridad de todas las personas asistentes a estos actos multitudinarios.

El objetivo de esta inspección es localizar posibles elementos sueltos en las fachadas de los edificios que rodean la plaza, con el fin de evitar desprendimientos provocados por las vibraciones que se generan durante el disparo de las mascletàs.

En este sentido, efectivos del Cuerpo de Bomberos revisan cornisas, balcones y distintos elementos ornamentales para comprobar su estabilidad y garantizar la seguridad del público que acude diariamente a la plaza del Ayuntamiento.

El concejal de Emergencias y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha informado que "los trabajos de revisión se prolongarán hasta el próximo 22 de febrero".

Además, ha explicado que "se van a revisar los 29 edificios que rodean la plaza con especial atención a las fachadas, antenas, toldos y cualquier elemento que no esté sujeto, que pueda desprenderse con facilidad o que pueda resultar inestable".

El dispositivo desplegado para estas inspecciones está integrado por un vehículo ligero y otro dotado de brazo extensible, capaz de alcanzar todos los niveles de las fachadas.

Gracias a estos medios, los bomberos podrán subsanar pequeños desperfectos detectados en cornisas o paramentos exteriores de los edificios y, en caso de localizar alguna deficiencia de mayor envergadura, comunicarlo a las comunidades de propietarios para que se lleven a cabo las reparaciones necesarias antes del inicio de las Fallas.

Además, Caballero ha subrayado que con esta revisión se evita la caída de elementos sobre los espectadores o viandantes, antes, durante o después de la mascletà”, y ha puesto en valor el trabajo del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de València “que minimiza cualquier incidente teniendo en cuenta, además, que la mascletà es el acto más multitudinario de las Fallas y la seguridad de todos es fundamental para disfrutar de la fiesta”.