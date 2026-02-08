Un hombre muere tiroteado en Catarroja y el sospechoso se entrega horas después

El presunto autor de la muerte a tiros de un hombre en Catarroja (Valencia) se ha entregado a la Guardia Civil apenas un par de horas después del crimen y en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, según han confirmado fuentes del instituto armado.

El suceso se ha producido durante la mañana de este domingo en un edificio situado en la calle Charco. La víctima, un hombre de 46 años, ha fallecido tras recibir disparos de arma de fuego.

El aviso ha entrado en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) a las 11:56 horas, alertando de la presencia de un hombre desmayado y ensangrentado en las escaleras de la finca.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo ha podido certificar el fallecimiento.

En un primer momento, se barajaba la posibilidad de que el sospechoso se hubiera atrincherado en una vivienda del inmueble. Sin embargo, los agentes han comprobado después que había huido del lugar.

Según las mismas fuentes, el hombre ha regresado al edificio un par de horas más tarde y se ha entregado a la Guardia Civil.

Vecinos del inmueble han asegurado a Europa Press que han escuchado un disparo, aunque no han visto lo ocurrido. También apuntan a una discusión relacionada con el volumen de la música como posible detonante del crimen.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.