Giner, concejal de urbanismo de Valencia: "Sánchez lleva 7 años prometiendo las mismas 400 viviendas y no hay ni una grúa"

Juan Giner (Valencia, 1978) es el responsable de las políticas de vivienda y urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia, desde 2023, cuando el PP arrebató a Compromís la alcaldía. Es una pieza clave del gobierno de María José Catalá, que ha situado el problema de la vivienda en centro de su gestión.

De perfil técnico y tono prudente, rechaza el partidismo y la bronca política. Defiende que la crisis habitacional, que trasciende a Valencia, solo puede abordarse desde un gran pacto nacional.

Desde lo local, hay poco margen de movimiento, pero eso no es excusa. Defiende que siguen trabajando, paso a paso, para activar todos los mecanismos posibles, desde la construcción directa de vivienda pública hasta la lucha contra los pisos turísticos que saturan cada vez más la ciudad.

De todos estos temas conversa con EL ESPAÑOL, en su despacho, bajo un gran plano de la ciudad. Además de encargarse de la planificación y gestión urbana, tiene las competencias de tramitación de las licencias municipales.

¿Qué balance hace del Plan + Vivienda puesto en marcha por el Ayuntamiento de Valencia? ¿Cuántas viviendas ya están disponibles?

Tenemos activadas prácticamente 950 y el plan está ejecutado al 45%. Hay unas 450 viviendas que ya están terminadas.

Esto se ha podido hacer a través de la compra de dos edificios, de la activación de fórmulas de colaboración público-privada mediante permutas y de la construcción directa tanto por el Ayuntamiento de Valencia (como por ejemplo ahora hay una promoción en la calle Músico Chapi), como por la empresa municipal AUMSA. La última que se ha iniciado es en el PAI de Moreres.

Estamos a mitad de legislatura y a mitad de ejecución del plan, con lo cual podemos concluir que está avanzando según las previsiones.

Juan Giner. Vicent Bosch

¿Se cumplirá el objetivo de las 1.000 viviendas en el parque público durante esta legislatura?

Salvo catástrofe, sí.

Ha asegurado en alguna ocasión que están usando todos los medios para conseguir viviendas, hasta los que no le gustan, como el derecho de tanteo. ¿Van a seguir usando esa fórmula?

Siempre es mejor que la Administración no infiera en la propiedad privada. De hecho, una parte importante del actual problema de la vivienda es por las políticas centradas en la injerencia en la propiedad privada y en grabar a los propietarios en lugar de incentivar la construcción de vivienda.

Los famosos “gobiernos del cambio”, me estoy refiriendo a Colao en Barcelona, a Carmena en Madrid y a Ribó en Valencia, demonizaron el sector de la construcción y eso está teniendo unas graves consecuencias que estamos viviendo todos.

En cuanto al ejercicio del derecho de tanteo y retracto, no renunciamos siempre que sea para vivienda de protección pública. Lo que haremos es valorar cada caso concreto, es decir, nuestra apuesta, como estamos demostrando, es la construcción de vivienda y ejerceríamos ese derecho estudiando cada caso concreto.

Van a ampliar la edad para el acceso prioritario a una vivienda de alquiler asequible de los 35 a los 45 años, ¿significa reconocer que el acceso a la vivienda ya no es solo un problema juvenil, sino estructural?

El modelo de sociedad va evolucionando y la gente crea su proyecto familiar más tarde, empieza a tener hijos más tarde. Se trata de adaptarse a las necesidades de la sociedad actual. Vemos que hay mucha gente en torno a los 40 que necesita esta ayuda para crear su proyecto familiar y de vida.

"Hemos terminado 450 viviendas públicas. Acabaremos la legislatura, salvo catástrofe, con un parque público de 1.000 nuevos pisos"

Recientemente han aprobado una nueva medida para los demandantes de vivienda pública, que es estar 7 años empadronado en la ciudad, una iniciativa que la asociación Valencia Acull ha anunciado que llevará al Síndic de Greuges al considerarla discriminatoria. ¿Qué valoración hace?

Les diría que primero se lean la norma. La normativa, lógicamente, tiene todas las garantías jurídicas y todos los informes jurídicos favorables. Respeta toda la legislación.

El objetivo de esa nueva normativa es, por un lado, favorecer a las personas menores de 45 años, y por otro, a aquellas personas que han decidido apostar por Valencia como su ciudad habitual de residencia, primando a todas aquellas que lleven 7 años o más empadronadas.

Esta condición podría perjudicar también a otras personas que vivan en otros pueblos o ciudades que, por trabajo o por cuestiones personales, quieran mudarse a la capital. ¿Cree que exigir siete años es desproporcionado?

Lo que sí que está claro es que los valencianos que sí que viven en Valencia están teniendo un serio problema para acceder a la vivienda y que primero tenemos que ayudar a los más cercanos y después, a los siguientes. Sería un desorden empezar la casa por el tejado.

Juan Giner. Vicent Bosch

¿A cuántas personas podría afectar la medida?

No lo tenemos calculado porque, además, uno de los objetivos finales de esta nueva normativa es la unificación de la lista de demandantes. Ahora mismo, hay una en AUMSA y otra en el Ayuntamiento y queremos hacer una unificación. Será ahí cuando podamos valorar.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, anunció una oficina del alquiler. ¿Cuándo se pondrá en marcha?

Estamos trabajando en las bases que la regulen. Será de gestión directa, a través de la propia AUMSA, y pretendemos que a lo largo de este curso político esté en marcha.

Uno de los objetivos de esta nueva agencia es que los propietarios tengan un seguro municipal que les garantice el cobro del alquiler.

El objetivo prioritario es incentivar a aquellas personas que tengan la vivienda vacía o que tengan cierto miedo a salir al alquiler por cualquier causa. Darles la protección necesaria para que confíen y saquen su vivienda. Además, que ese alquiler sea un 20% más barato del precio de mercado.

¿Qué presupuesto se destinará a este seguro?

Hay 300.000 euros consignados, pero si hiciese falta más, se podría hacer la modificación presupuestaria pertinente.

"En Valencia, Ábalos anunció la construcción de 400 viviendas hace 7 años. Y desde entonces, lo han ido anunciando cada 'x' tiempo, pero no hay ni una sola vivienda"

¿Cuántos propietarios podrán beneficiarse?

AUMSA baraja datos a través de los consumos de agua que va a pedir al Ayuntamiento de Valencia para determinar cuánta vivienda vacía hay y, a partir de ahí, podremos valorar.

Los propietarios, a cambio de este seguro, tendrán que alquilar el piso más barato. ¿Cómo va a calcularse?

Hay una herramienta del Colegio de Registros y Notariado que dice cuánto es el metro cuadrado sobre la base de escrituras, o sea, reales. Ese podríamos decir que es el precio de mercado y podría ser el que se utilice de orientación.

El problema de la vivienda, que afecta a la ciudad de Valencia, es un asunto nacional, con una gran presión demográfica y un nivel de oferta muy baja. ¿Cree que las medidas municipales pueden revertir esa falta de oferta sin cambios legislativos a nivel autonómico o estatal?

El problema de la vivienda es un problema nacional y requiere una respuesta nacional seria, rigurosa y que no se ligue a anuncios políticos. ¿Qué estamos viendo por parte del Gobierno de la nación? Anuncios que se repiten cada x tiempo, los mismos, sin ningún cumplimiento.

Juan Giner. Vicent Bosch

En Valencia ha anunciado la construcción de 400 viviendas en el Cuartel de Ingenieros, en la calle San Vicente. Lo anunció hace siete años, como novedad, el que era ministro entonces, José Luis Ábalos. Y desde entonces, lo han ido anunciando cada x tiempo, pero no hay ni una sola vivienda.

Y no solo es que no haya ni una sola vivienda, es que no hay ni una sola grúa, no hay ningún trabajador y no hay proyectos aprobados. Entonces, los datos hablan por sí solos, me ahorro las valoraciones.

Le exigen al Gobierno, por lo tanto, que construya vivienda pública.

Le pedimos, primero, que cumplan su palabra, que la llevan incumpliendo de manera reiterada durante 7 años. Y, segundo, un plan de vivienda nacional a la altura del problema, con medidas fiscales, con un plan nacional y con una coordinación real y efectiva con las comunidades autónomas y con los municipios.

Y para eso hay que abandonar la confrontación política de nivel bajo y mirar con altura de miras, sin partidismos y sin cálculos electorales, si lo que nos preocupa es el problema de la vivienda.

El Ayuntamiento ha pagado 250.000 euros por recuperar la titularidad de nueve parcelas de Patraix adjudicadas en 2010 al empresario Jaime Febrer. ¿No era posible recuperarlas gratuitamente como pide el PSPV?

Hubiera sido deseable que el PSPV en sus ocho años en el Gobierno las hubiera recuperado, y gratis. Nosotros llevamos dos años y medio gobernando y cada día entiendo más por qué el anterior Gobierno solo fue capaz de construir 14 viviendas en todo su mandato.

En cuanto a los pisos turísticos, la nueva normativa introducirá un tope del 2% por barrio. ¿Qué pasará con los que ya han superado ese porcentaje? ¿Hay margen para rebajar la presión en esas zonas?

Vamos a incentivar la reversión de apartamentos turísticos y facilitar que se puedan destinar a vivienda, pero lógicamente la norma entrará en vigor en un momento determinado y no puede afectar retroactivamente a quien tenga el apartamento de manera legal.

Los apartamentos legales no van a tener ningún problema y los ilegales, si en ese barrio ya se supera el 2%, nunca podrán legalizarse.

¿Qué barrios han superado ya ese 2%?

Estamos trabajando con el servicio de informática del Ayuntamiento en un mapa con todos los barrios que se publicará en la página web y que además, estará conectado con el servicio de licencias y dará los porcentajes en tiempo real.

Se establecerán tres colores: rojo, amarillo y verde, según el nivel de cumplimiento del porcentaje. Estarán en rojo muchos más barrios de los que nos pensamos.

"Destinaremos 300.000 euros a un seguro municipal para incentivar a aquellas personas que tengan la vivienda vacía y cierto miedo a salir al alquiler"

¿Podría especificar qué zonas están ya saturadas?

Muchos más barrios de los que pensamos, no sólo los céntricos, aparecerán saturados y, por tanto, ya no se podrán abrir más apartamentos turísticos.

A partir de la aprobación de la nueva normativa, será muy difícil que se den licencias y se tendrán que cerrar aún más pisos turísticos. Habrá que estar a la aplicación de la normativa.

¿A qué cifra real de cierres aspira el Ayuntamiento?

El problema es que el Ayuntamiento no puede ni debe dar cifra de lo ilegal porque lo ilegal no debe de existir. Nosotros hemos tramitado 1.000 órdenes de cierre.

Han abierto la puerta a que los pisos turísticos que no tengan licencia puedan reconvertirse en viviendas. ¿Cuántas viviendas turísticas podrían dar este paso?

Podrían beneficiarse unas 2.000 y sí que ha habido ya ciertas consultas, pero tiene que aprobarse la normativa.

Lo que haremos será reducir el régimen de incompatibilidades para permitir una vivienda donde antes no se permitía con la finalidad de potenciar que haya más viviendas en la ciudad y que se revierta el fenómeno de los apartamentos turísticos o que se reconvierta a la necesidad que hay de viviendas habituales.

Juan Giner. Vicent Bosch

¿Les preocupa el "efecto zulo" con minipisos en bajos?

Tendrán que cumplir con el código técnico de la edificación, que marca una altura de techo, una ventilación cruzada y toda una serie de exigencias. Si no cumplen, no se podrá dar la licencia de vivienda. Les quedaría o el cierre o convertirse en un comercio.

El Ayuntamiento está trabajando en la modificación del Plan General Urbano. ¿Cuáles son los objetivos?

El Plan General de Valencia es un plan de los años 80 del siglo pasado, que requería una actualización sobre todo de la parte normativa.

Y respecto del planeamiento, lo que estamos haciendo es, por áreas funcionales, revisiones pormenorizadas, por ejemplo, de la zona de Benimaclet, de Saïdia, de Campanar, de Beniferri, etcétera.

Estamos revisando para adaptarlo a las exigencias actuales, introducir los nuevos modelos, el Flex Living, el Coliving, el House Living...

Por otra parte, también se van a incluir numerosas consultas que a lo largo de estos años se han hecho en el departamento de licencias, de personas que la pedían, pero había contradicciones.

"Benimaclet, Nazaret y La Punta serán los barrios que más crezcan. En el medio plazo, Benimàmet, con una bolsa de suelo de 3.000 viviendas"

Queremos que haya unas reglas del juego claras para todas las personas que pidan una licencia en la ciudad, por ejemplo, para hacer reformas.

Otro de los objetivos es actualizarlo a la normativa que ha ido evolucionando durante todo este tiempo, tanto de la ley del suelo como de la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana

¿Qué barrios de la ciudad van a crecer más en los próximos años?

Benimaclet va a crecer porque hay un desarrollo urbanístico que está muy avanzado, con más de 1.000 viviendas. Nazaret y La Punta también, en el sentido del desarrollo del PAI del Grao. Estos son los que van a crecer de manera más significativa.

Y en el medio plazo, Benimàmet, donde tenemos previsto la creación de una nueva bolsa de suelo para albergar más de 3.000 viviendas.

Uno de los PAI más ambicioso es el del Grao, que han presentado ya, aunque con la asignatura pendiente del soterramiento de las vías de Serrería, que depende del Gobierno central. ¿Hay alguna reunión prevista con el Ministerio para avanzar?

Con el ministro Puente no es fácil avanzar. Estamos exactamente igual que estábamos y es una reivindicación a la que no vamos a renunciar, porque la responsabilidad del que gobierna no es solo durante los años de mandato, hay que pensar en el futuro.

Dejar esa cicatriz ahí no es una opción y seguimos reivindicando y pidiendo al Ministerio que cumpla con su palabra dada de hacer el proyecto.

Juan Giner. Vicent Bosch

Caducada la ATE del Valencia CF. ¿Está todo listo a nivel urbanístico para que, cuando el club venda las parcelas del viejo Mestalla, el comprador pueda construir de manera rápida?

Está previsto porque es un suelo urbano. Dependerá de lo que quiera hacer el comprador. Si se quiere adaptar a lo que dice el planeamiento, podrá directamente y si quiere hacer alguna modificación, dependerá de la voluntad del actual propietario o del eventual futuro propietario, si es que lo hay. Pero ahora mismo, es urbano y podría.

¿Considera importante el desarrollo inmobiliario del solar del viejo Mestalla en estos tiempos de escasez de vivienda? ¿Cuántas viviendas pueden construirse en el lugar?

Lo principal es que se vayan cumpliendo todos los hitos marcados. Efectivamente, cualquier actuación de regeneración urbana y que suponga la creación de viviendas en la ciudad, con la crisis habitacional que vivimos, la vemos favorable y hay que empujarla.

En el caso del estadio, la principal preocupación del Ayuntamiento es velar porque se cumplan todos y cada uno de los compromisos que tiene el propietario de los dos suelos, que actualmente es el Valencia Club de Fútbol.

"Con el ministro Óscar Puente no es fácil avanzar. Pero no vamos a renunciar al soterramiento de las vías de Serrería"

Respecto a la estación de autobuses de Valencia, están trabajando con la Generalitat para trasladarla a una zona menos céntrica. ¿Qué ubicaciones están estudiando?

Sí, estamos estudiando alternativas y no queremos avanzar nada porque, como en todo estudio, cada opción tiene elementos positivos y negativos. Cuando concluya el estudio, lo daremos a conocer.

¿Entre las opciones que barajan está sacarla de la ciudad y ubicarla en el área metropolitana?

No lo descartamos. Lógicamente, si sale fuera de la ciudad lo consensuaremos con el municipio afectado, pero se están estudiando todo tipo de alternativas.

La remodelación de la plaza del Ayuntamiento es uno de los proyectos más simbólicos, están en proceso de escucha. ¿Cómo avanza?

Se está trabajando muy bien con el equipo redactor, que está teniendo encuentros periódicos con los sectores afectados. Ha tenido reuniones con la pirotecnia, con Junta Central Fallera, con el sector hotelero recayente a la plaza y con una multiplicidad de afectados.

A continuación, empezarán las reuniones con servicios internos del Ayuntamiento con el objetivo de hacer una plaza que sea con la que todos se sientan a gusto. El objetivo prioritario es acertar, no hacerla cuanto antes.

Juan Giner. Vicent Bosch

¿Cuándo arrancarán las obras de la primera fase?

Queremos que el proyecto esté definitivamente aprobado en esta legislatura. La vida de la plaza tiene momentos muy intensos como son las Fallas o el 9 d'Octubre y, por lo tanto, habrá que estudiar las fases y cómo se ejecuta para no perjudicar a la vida social de la ciudad.

¿La primera fase de las obras empezará después de estas Fallas?

El mejor tiempo es acertar.

La agilización administrativa es otro de sus objetivos. Aprobaron una ordenanza para desatascar el bloqueo en la concesión de licencias. ¿Qué balance hace y cuál es el plazo medio de concesión?

Cuando llegué a este departamento me encontré 22.000 expedientes de licencias atascados y plazos de tramitación de entre 4 y 5 años. Empezamos un plan de choque y en estos 2 años y medio hemos reducido un 50% la tramitación de los expedientes, aunque no nos conformamos con eso y queremos seguir avanzando.

Hemos dado prioridad a cualquier vivienda que sea de construcción y de ellas, a las de construcción de vivienda de protección pública. Ya hemos otorgado licencias para construir 845 viviendas de protección pública en la ciudad.

