La Generalitat lo confirma: adjudicará 26 viviendas públicas en alquiler asequible en un pueblo de Valencia

La Generalitat ha activado, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), el procedimiento para adjudicar 26 viviendas públicas en la calle Ribera Alta de Alberic bajo la fórmula de alquiler asequible.

La convocatoria está dirigida a unidades de convivencia integradas por jóvenes menores de 35 años y por personas mayores de 60.

La EVHA, organismo dependiente de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, abrió los trámites a principios de febrero y mantendrá el proceso en marcha hasta completar la asignación de todos los inmuebles.

Las viviendas, pertenecientes al parque público, salen ahora al mercado tras el acuerdo alcanzado en enero de 2025 con el Ayuntamiento de Alberic, que permitió cerrar el contencioso-administrativo abierto por el consistorio.

El litigio se originó por la compra del edificio durante el anterior gobierno del Botànic, al considerar el consistorio que tenía derecho a ejercer el tanteo y retracto.

Tras el acuerdo, la Conselleria asumió la reparación de elementos comunes, con una inversión de 236.700 euros, y cedió al Ayuntamiento un local de manera gratuita durante 25 años para albergar las futuras dependencias de la Policía Local.

La directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, ha destacado que esas 26 viviendas “van a suponer una ayuda fundamental a colectivos que en la actualidad se están encontrando con verdaderas dificultades para acceder a una vivienda”.

Además, ha asegurado que estas actuaciones “confirman el compromiso social del Consell, ya que tener un hogar es el punto de partida para que una persona pueda desarrollar el resto su vida y futuro”.

Para optar a una de estas viviendas, como ocurre con todas las viviendas del parque público de la Generalitat, se deberá estar inscrito como demandante en el Registro de Vivienda de la Comunidad Valenciana (Decreto 106/2021, de 6 de agosto, del Consell, del Registro de Vivienda de la Comunitat Valenciana y del procedimiento de adjudicación de viviendas).

Además, se deberán justificar unos ingresos mínimos suficientes que garanticen que el esfuerzo que suponga el abono de la renta del alquiler sin bonificar, más los gastos de comunidad, de la vivienda a que se opte con sus elementos vinculados, no supere el 25 % de sus ingresos.

Estos deberán provenir de las rentas del trabajo o percepciones de la Seguridad Social.

La EVHA es la encargada de la adjudicación de los inmuebles, basándose en una baremación objetiva en la que se tiene en cuenta dos aspectos: la adecuación de las necesidades de la unidad de convivencia a la vivienda ofertada; y la aplicación de los criterios de baremación a cada unidad, centradas en su situación socioeconómica.

Respecto a la tipología de las viviendas ofertadas, se trata de 25 viviendas de tres dormitorios y dos baños, con garaje y trastero (19 de ellas dúplex) y una vivienda con cuatro dormitorios y dos baños, con garaje y trastero.

El precio aproximado de las rentas irá entre los 294 euros al mes y los 431 euros, en función de la superficie de las viviendas. A estos importes hay añadir los gastos de comunidad.