La Fe completa con éxito el primer trasplante renal robótico de donante vivo en la Comunitat Valenciana

El primer trasplante renal de donante vivo con cirugía robótica ya es una realidad en la Comunitat Valenciana. El Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha llevado a cabo esta intervención pionera con el sistema Da Vinci, un avance que sitúa al centro valenciano entre los pocos hospitales españoles que aplican esta técnica.

Según explican desde la Generalitat, la paciente, de 37 años, evoluciona favorablemente tras dos meses después de la operación.

La historia clínica de la mujer arranca hace dos décadas. Con 17 años recibió un primer trasplante de un donante fallecido, que le permitió mantener una buena función renal durante veinte años, hasta que el injerto empezó a deteriorarse.

Este verano tuvo que iniciar diálisis como paso previo al nuevo trasplante, que llegó gracias a la donación de su madre.

El abordaje robótico permitió aprovechar la cicatriz de la cesárea realizada años antes para el nacimiento de su hija.

Permaneció ingresada seis días, sin necesitar analgésicos para el dolor, mientras que su madre, la donante, fue dada de alta tras un día y medio, solo con molestias leves.

Además, tal y como explica el jefe del servicio de Urología de La Fe, Alberto Budía, "estas intervenciones disminuyen la probabilidad de infecciones y hernias en la pared abdominal y favorecen una recuperación más rápida y un alta hospitalaria más precoz del paciente trasplantado", con función inmediata del injerto en el caso de la paciente de La Fe.

También ha sido determinante el seguimiento en La Fe durante todo el proceso a manos de la nefróloga María Ramos, quien la ha acompañado desde el deterioro del injerto anterior hasta el control actual de la función renal y la inmunosupresión.

Trabajo coordinado

De hecho, tal y como ha resaltado María Ramos, esta intervención pionera en la Comunitat Valenciana ha sido posible gracias al trabajo coordinado de especialistas de Urología, Nefrología, Coordinación de Trasplantes, Anestesia y Enfermería especializada, y con la colaboración del doctor Francisco Vigués, del Hospital de Bellvitge, referente internacional en esta técnica.

Cabe destacar que, con este trasplante, La Fe ha realizado ya 106 implantes renales de donante vivo.

En este sentido, el gerente de La Fe y de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental València Sur, José Luis Poveda, ha recordado que detrás de cada trasplante "hay una historia personal e irrepetible sostenida por un amplio equipo humano, muchas veces invisible, pero imprescindible".