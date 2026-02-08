Aída Cabrera cocina en Argentina los tradicionales buñuelos valencianos: "Se preparan desde 1954"

A más de 10.000 kilómetros de Valencia, las tradiciones gastronómicas de las Fallas consiguen cruzar fronteras. En una clásica esquina de Mar del Plata, Aída Esther Cabrera, a sus 85 años, mantiene viva la producción de los típicos buñuelos valencianos.

Cada tarde, entre las 15:00 y las 23:00 horas, el puesto reabre para celebrar la época fallera valenciana y atrae cada día a cientos de clientes que prueban al otro lado del mundo un pedazo de la historia y la gastronomía de la terreta.

Detrás de los buñuelos 'argentinos' está Aída Esther Cabrera, quien aprendió el oficio hace más de cinco décadas en el Club Valenciano de "La Feliz".

Ella, antes de instalarse en Mar del Plata, llevó el puesto a varios puntos emblemáticos de la ciudad, como Plaza Mitre, Plaza España, la Avenida Libertad y la esquina de Luro y la Costa.

La fórmula no admite variaciones: zapallo, harina, levadura, agua, sal y azúcar. Ingredientes básicos que, combinados con experiencia, paciencia y constancia, dan como resultado un sabor que se mantiene intacto año tras año.

Porque el verdadero secreto no está solo en la receta, sino en el oficio y en una tradición que sigue viva, buñuelo a buñuelo, frente al mar. "Se preparan desde 1954", afirman desde el local en los programas televisivos argentinos.

El puesto funciona cada temporada de verano, desde principios de enero hasta fines de marzo, reafirmando su lugar como un clásico indiscutido de Mar del Plata, donde la gastronomía callejera también cuenta historias y despierta recuerdos.

Transcurre en una de las esquinas de la emblemática Plaza Colón, precisamente en "la barraca" de la Unidad Regional Valenciana, un espacio que cada año se convierte en punto de encuentro para celebrar una de las tradiciones más arraigadas de la colectividad.

Como sucede desde hace décadas, en marzo próximo Mar del Plata volverá a ser escenario de la 72° Semana Fallera Valenciana.

Durante varios días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una agenda diversa de actividades que rinden homenaje a las tradicionales Fallas de Valencia.

Es por ello que en las últimas semanas una gran cantidad de influencers y creadores de contenido argentinos han acudido al establecimiento para dar a conocer la tradición y el producto que elaboran en el puesto

El cierre, como marca la tradición, llegará con uno de los momentos más esperados: la Cremá del Monumento Fallero, igual que en la provincia de Valencia, representando con ella el cierre de la celebración a más de 10.000 kilómetros.

Año tras año, la Semana Fallera reafirma su lugar en el calendario cultural marplatense, fortaleciendo el vínculo entre la ciudad y la herencia valenciana.

En ese rincón histórico de Plaza Colón, la fiesta vuelve a encenderse, manteniendo viva una tradición que atraviesa generaciones y elaborando un producto de tradición valenciana que ya es un clásico argentino.