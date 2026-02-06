El viento sopla con fuerza en Valencia: Emergencias mantiene la alerta naranja y pide "prudencia" en toda la Comunitat

Fachada caída debido a la borrasca Leonardo y que ha causado una persona herida. EFE/ Kai Försterling

El viento no cesa en Valencia. Por ello, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta nivel naranja por rachas fuertes de viento en el litoral norte de la provincia durante este viernes.

Además, también ha establecido esta alerta pero por fenómenos costeros en todo el litoral de la provincia de Alicante, donde aconseja evitar pasear o circular cerca de la costa.

De esta forma, la Generalitat mantiene la precaución tras los numerosos incidentes a causa del viento durante este jueves y pide "prudencia".

Según la última actualización de las alertas meteorológicas por parte del Centro de Coordinación de Emergencias, en la provincia de Valencia se establece la alerta nivel naranja por viento en el litoral norte y el nivel amarillo en el interior y en el litoral sur.

En Alicante, donde ha finalizado la alerta por vientos nivel amarillo en el litoral sur, se mantiene la alerta por vientos nivel amarillo en el interior y litoral norte y el nivel naranja por fenómenos costeros en todo el litoral alicantino.

En Castellón ha finalizado la alerta por vientos nivel amarillo en el litoral norte y por nevadas en la comarca de Els Ports, pero se mantiene el aviso amarillo por vientos en el interior y por fenómenos costeros en el litoral sur de la provincia.

El Centro de Coordinación de Emergencias recomienda "mucha prudencia" en las zonas de costa, especialmente de la provincia de Alicante, y pide a la población que evite pasear y circular cerca del litoral, y que deje para otro día cualquier actividad marítima.

Grandes destrozos

Árboles caídos, personas amarrándose a cualquier tipo de mobiliario urbano para no salir volando, desprendimientos de fachadas... La situación provocada en la Comunitat por las rachas de viento parece sacada de una película.

En la ciudad de Valencia, durante la jornada del jueves dejaron destrozos en las calles más céntricas, provocaron incidencias y dos personas resultaron heridas.

El suceso más aparatoso tuvo lugar junto a la Plaza del Ayuntamiento, donde la fachada del Taco Bell, un restaurante de comida rápida, se desprendió y una joven de 19 años resultó herida.

Las rachas de viento dejaron, hasta el mediodía, un total de 200 servicios por parte de los bomberos de Valencia y dos heridos en el centro de la ciudad: la joven en la Plaza del Ayuntamiento y un hombre de 55 años en Guillem de Castro.

Durante la tarde de este jueves también resultó herido un operario que trabaja en la rehabilitación del edificio calcinado en Campanar.

"A consecuencia del fuerte viento, se han desprendido unos casquetes de un muro y le ha caído a un operario de Dragados, empresa encargada de la rehabilitación del edificio", informaron desde la asociación de propietarios afectados (Aproicam).

"Por fortuna, el casco ha amortiguado el golpe y el operario se encuentra bien, aunque está en observación en el hospital. Las medidas de seguridad eran correctas y todo estaba en orden. Aún así, se van a revisar mañana esas zonas en concreto para llevar a cabo más medidas de seguridad que impidan cualquier susto de este tipo", añadieron.