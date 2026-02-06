Valencia rectifica y los 7 años de empadronamiento no serán un requisito para el alquiler asequible: sumarán 10 puntos

El Ayuntamiento de Valencia ha rectificado y la exigencia de siete años de empadronamiento para poder acceder a una vivienda de alquiler asequible no será un requisito, sino que sumará puntos.

Pese a haberlo anunciado hace dos semanas como una condición para inscribirse en el registro de demandantes, finalmente las nuevas bases recogen el arraigo como un nuevo criterio que otorga puntos. Fuentes municipales concretaron que se ha tenido en cuenta como un "requisito de mejora".

Concretamente, según las nuevas bases aprobadas este viernes por la Junta de Gobierno local, acreditar cinco años continuados de empadronamiento en la ciudad sumará cinco puntos, mientras que los siete años puntuará 10.

Este cambio se produce después de que la asociación València Acull anunciara que llevará ante el Síndic de Greuges esta medida, al considerarla "discriminatoria". La oposición se había sumado a esa crítica.

Aseguraron que iba en contra de la inclusión de personas migrantes y que incumplía dos leyes, la de igualdad de trato y la ley valenciana de función social de la vivienda.

La alcaldesa, María José Catalá, aseguró durante la presentación de la medida que las personas migrantes pueden acceder a vivienda pública a través de los servicios sociales del Ayuntamiento. Defendió en su momento que el objetivo es apoyar a quienes apuestan por Valencia.

Nuevas bases

La Junta de Gobierno Local aprobó este viernes la modificación de las bases del procedimiento para la inscripción en el registro de demandantes de alquiler asequible.

El concejal de Vivienda y Urbanismo, Juan Giner, explicó que el objetivo es "mejorar las políticas de vivienda en la ciudad".

Destacó las modificaciones dirigidas a ajustar los requisitos de renta a la normativa autonómica y a la situación real del mercado.

Para ser beneficiario y poderse inscribir en el registro de demandantes de alquiler asequible del Ayuntamiento de Valencia, las retribuciones de la unidad de convivencia deberán estar entre dos veces el IPREM y no ser superiores a 6,5 veces el IPREM.

Por otro lado, las nuevas normas recogem el aumento de la edad del grupo de demandantes jóvenes, que pasa de los 35 a los 45 años.

Giner matizó que hay "un grupo de demandantes específico para menores de 45 años, a quienes se les da más puntos por edad, no obstante".

Colectivos especiales

Las modificaciones aprobadas fijan también protección especial para determinados colectivos, como las familias numerosas y las familias monoparentales, quienes recibirán, aparte de sus condiciones propias, un punto adicional por cada hijo o familiar a cargo.

También se extiende esta protección especial para las mujeres víctimas de violencia de género, así como a personas con dependencia o algún tipo de discapacidad.

"Valencia necesita vivienda pública y nosotros estamos respondiendo con hechos concretos y reales a cada una de estas necesidades", defendió el titular de Urbanismo, quien destacó que las nuevas bases "son un instrumento más claro, más justo y mejor adaptado a las necesidades reales de las familias valencianas".