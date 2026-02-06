El TACRC rechaza el recurso de los arquitectos que paralizaba el 'museo Sorolla' en el Palacio de Comunicaciones de Valencia

Firma del acuerdo de exhibición de las obras. A. Pérez Meca / Europa Press

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha rechazado el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV) contra el proyecto que buscaba habilitar el Palacio de Comunicaciones de Valencia para exhibir las obras de Joaquín de Sorolla.

El procedimiento de la licitación de la redacción del proyecto para rehabilitar el Palacio de las Comunicaciones, en el antiguo edificio de Correos de la plaza del Ayuntamiento, se encontraba suspendido hasta resolver el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos. Este recurso se ha desestimado por "falta de legitimación activa".

La administración autonómica sacó el pasado 1 de octubre a licitación la redacción del proyecto para rehabilitar el Palacio de las Comunicaciones por un importe de 1.952.735 euros.

Un proceso al que se habían presentado dos licitadores, ambos en UTE: ERRE Arquitectura y Green Geometries Architects.

El Gobierno valenciano anunció este verano que este edificio se convertiría en 2026 en un espacio museístico que acogerá más de 220 obras de Joaquín Sorolla, fruto de un acuerdo con The Hispanic Society of America.

Además, el president, Juanfran Pérez Llorca, dio a conocer la semana pasada que la llegada de las primeras piezas del artista se esperaba para antes del verano y que se ubicarían en el Museo de la Ciudad como emplazamiento provisional.

El convenio suscrito entre la Generalitat y la Hispanic Society tiene una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y se podrá renovar por periodos sucesivos adicionales. La aspiración de ambas partes es que los acuerdos se suscriban durante un mínimo de 15 años.

Para poner en marcha el proyecto, la Generalitat se compromete a acondicionar el Palacio de las Comunicaciones, de su propiedad, y abonar a The Hispanic Society una cuota anual de 1.150.000 euros por el préstamo de las piezas de arte. La selección deberá contar con la validación de Blanca Pons-Sorolla, experta en la obra del pintor.

El préstamo incluirá óleos, gouaches, dibujos, fotografías, esculturas y correspondencia personal de Sorolla, con la intención de ofrecer retrato íntimo y poco común de la vida, obra e influencia del maestro de la luz.

Museo de la Ciudad

La institución cultural que acogerá las obras en un inicio será el Museo de la Ciudad, que como explicó este diario, dispone de espacio suficiente y no tendría que retirar ninguna colección, puesto que actualmente solo acoge muestras temporales.

El reto, según la propia directora del museo, Marta López, será gestionar el gran aumento de público previsto.

En la actualidad, trabajan en el centro cultural cinco personas, más los conserjes, por lo que no descarta que haya que reforzar la plantilla para hacer frente al crecimiento que se espera.

En cualquier caso, todavía es pronto para conocer los detalles del proyecto. La Generalitat Valenciana, con Carlos Mazón como presidente, firmó un acuerdo con la Hispanic Society of America para poner en marcha en Valencia el Museo Sorolla.