Susana Camarero traslada la sede de su vicepresidencia al Palacio de Valeriola que ocupaba Mónica Oltra

Susana Camarero ha trasladado la sede de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad al Palacio de Valeriola. Se trata del espacio que ocupó durante 7 años Mónica Oltra y en el que estuvo también Vicente Barrera, exvicepresidente del Gobierno valenciano con Vox.

El cambio de ubicación se ha producido hace pocas semanas y después de la remodelación del Ejecutivo autonómico llevada a cabo por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Camarero ostentaba hasta el pasado diciembre la cartera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Por el volumen de personal de Servicios Sociales, la sede se encontraba en la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre (el conocido como CA9O).

Ahora, al quedar desgajadas estas competencias -en manos de Elena Albalat-, Camarero ha decidido trasladarse con su equipo a Valeriola, sede habitual de la vicepresidencia primera.

Fuentes de la Conselleria de Vivienda señalan que la 'mudanza' se produce por operatividad, dado que era imposible trasladar al Palacio a todo el departamento de Servicios Sociales -los funcionarios ocupan seis plantas en el CA90-.

Susana Camarero, junto a Vicente Barrera en el Palau de Valeriola al inicio de la legislatura. Rober Solsona / EP

En todo caso, la dispersión es notable. El grueso de Servicios Sociales seguirá en la torre como hasta ahora. Pero parte de la Conselleria -también como hasta ahora- se mantendrá en el edificio de Colón 80, donde igualmente se ubican "funcionarios transversales" que no solo trabajan en este departamento, según explican desde la Generalitat.

Cabe recordar que a Colón 80 -edificio céntrico ubicado en la calle Colón esquina con Conde Salvatierra y centro de polémica cuando fue okupado por el Frente Obrero- se mudó en 2024 personal de Servicios Sociales. Concretamente, de la Vicepresidencia, la Subsecretaría, Contratación, Abogacía y Servicio Económico.

La propia Camarero se montó un despacho en él, como publicó Valencia Plaza. En su momento, fuentes de la Conselleria explicaron que contaba con este espacio por si tenía reuniones, aunque mantenía el despacho principal en el CA90.

A ello se unió que el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) se reubicó en el Palau de Pineda, sede durante la pasada legislatura de la Conselleria de Vivienda que dirigía Podemos.

Ahora, Camarero regresa al Palacio de la Vicepresidencia, algo que al inicio de la legislatura ella misma rechazaba. En su primera comparecencia en Les Corts en 2023 para presentar las líneas estratégicas de su Conselleria, le dio importancia a su lugar de trabajo.

"Yo he salido del palacete y me he ido a la torre (la Ciudad Administrativa) a trabajar con los funcionarios, no como mis antecesoras", afirmó en referencia a Oltra, quien tuvo como sede, precisamente, el Palau de Valeriola.

Funcionarios en casa

El traslado ha conllevado otros movimientos que han provocado determinadas situaciones denunciadas por los sindicatos, entre ellos UGT.

En Valeriola se encontraba, hasta la fecha, el personal de la Conselleria de Cultura, que se mantuvo ahí tras la salida de Vicente Barrera.

Con los cambios ha tenido que ser reubicado. Los funcionarios fueron enviados a Correos, pero les comunicaron que las condiciones de trabajo de los espacios disponibles no se ajustaban.

La decisión fue que se marcharan a casa a teletrabajar hasta que se encontrara una solución, según fuentes de UGT.