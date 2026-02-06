Pérez Llorca y la expedición valenciana, atrapados en Berlín por la nieve: cierra el aeropuerto a causa del temporal

Juanfran Pérez Llorca, el president de la Generalitat Valenciana, y el resto de la delegación que se había desplazado a Berlín en los últimos días para acudir a la feria agroalimentaria Fruit Logistica continúa en la capital alemana ante la imposibilidad de regresar a Valencia.

Un temporal de nieve ha impedido el regreso del president y la expedición a la capital del Turia, ya que el aeropuerto de Berlín se mantiene cerrado.

Pérez Llorca y el resto de la delegación tenían previsto regresar este pasado jueves en un vuelo a las 16.00 horas, pero el temporal obligó a cerrar el aeropuerto.

Este viernes continúan allí, con la incógnita de si podrán tomar el vuelo programado a las cuatro de la tarde, dado que el aeropuerto de Berlín continúa cerrado a causa del temporal.

Mientras tanto, en Berlín, estudian si podrán coger otro vuelo en dirección a la Comunitat Valenciana en las próximas horas.

Con motivo de su visita a la capital alemana, el jefe del Consell puso en valor el "frente común" entre la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia para "defender la huerta de Europa" de la competencia desleal.

Así se pronunció tras la reunión mantenida en Fruit Logística con representantes de las organizaciones agrarias, Región de Murcia, Junta de Andalucía y Parlamento Europeo, para abordar "desde el diálogo y la unidad los intereses de la industria agroalimentaria mediterránea".

El jefe del Consell señaló la importancia de llegar a acuerdos en Europa, aunque afirmó que "todavía hay problemáticas sin resolver en que afectan de forma directa a nuestras comunidades autónomas".

Por ello, solicitó al Gobierno de España un "compromiso firme y garantías para defender los productos de nuestro país como lo estamos haciendo las comunidades autónomas". Al respecto, también lamentó la "falta de firmeza a día de hoy del Ejecutivo central en la protección del sector".

En este sentido, exigió al Gobierno "mayor contundencia" para "exigir controles en los países de origen y acciones para que nuestros productos compitan en igualdad de condiciones con los que vienen de otros países".