Un juzgado anula el desahucio de un restaurante de la Marina de Valencia tras la demanda presentada por el Ayuntamiento

El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia ha rechazado la demanda presentada por el Ayuntamiento para el desahucio de Vlue Arribar, uno de los restaurantes instalados junto al edificio de Veles e Vents en la Marina de Valencia, cuya concesión venció.

Según ha informado el propio establecimiento en un comunicado, el juzgado concluye en su resolución que se está ante una cuestión "compleja" en la que el Ayuntamiento de Valencia "no ha acreditado suficientemente su pretensión".

Por lo tanto, absuelve a Consuhostel, titular del restaurante de la cubierta del Parking Veles e Vents Vlue Arribar, de la demanda de desahucio iniciada en junio de 2025.

Las mismas fuentes han indicado que contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Valencia, pero han señalado que "los plazos habituales en resolverlo permitirían en todo caso que el histórico restaurante mantuviera su actividad en verano, para satisfacción y alivio de su plantilla y titulares".

El consistorio informó en junio de 2025 de la presentación en los juzgados de demandas de desahucio contra cuatro locales de ocio de la Marina que tenían caducada la concesión para llevar a cabo su actividad.

Según explicaron entonces las fuentes municipales, se interpusieron cuatro demandas, una por cada uno de esos establecimientos.

Se trata de "demandas de resolución de contratos de arrendamiento por cumplimiento del plazo pactado", que concluyó en mayo. En concreto, se presentó demanda de juicio verbal para la resolución del contrato de arrendamiento una vez finalizada la concesión.

Ahora, en la sentencia consultada por Europa Press se expone que "la parte actora ha solicitado únicamente prueba documental, y se echa de menos un arsenal probatorio más contundente para acreditar lo expresado en la demanda, tratándose de una cuestión que hubiera merecido un arsenal probatorio mayor, especialmente a la vista de las alegaciones, aunque rechazadas, que han sido planteadas en la contestación a la demanda".

Por parte del establecimiento hotelero apuntan que la "complejidad" del asunto -puntualiza la defensa del abogado Jose Ramon Fuster-, proviene, por un lado, de la nulidad del proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007 -planteada por el letrado Manolo Mata en defensa de los antiguos trabajadores del Consorcio-, que cuestiona la titularidad y legitimidad del Consistorio para entablar esta acción.

Y, en segundo, porque el Acuerdo Municipal que negó la prórroga solicitada e instaba el desalojo se considera "arbitrario y contrario al interés general".

Las dos cuestiones se tramitan ante la jurisdicción contenciosa administrativa. De resolverse favorablemente dejarían sin efectos una posible sentencia estimatoria en este procedimiento.

Cautelarísimas

Las mismas fuentes han recordado que la Concejalía de Patrimonio ya intentó en el mes de mayo un desahucio administrativo "unilateral", que fue paralizado por unas medidas cautelarísimas del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, quien les remitió a la Jurisdicción Civil, como así hizo de inmediato el Consistorio.

El Ayuntamiento presentó entonces sendas demandas contra cada arrendatario, ya que cada uno tiene unas complejidades jurídicas distintas y, por tanto, se siguen en distintas Plazas (Juzgados), sin que esta sentencia sea vinculante para los demás.

De otro lado, la Junta de Gobierno Local acordó en mayo la cesión para fines sociales de dos restaurantes y la reversión de los otros dos a la Autoridad Portuaria, y que ésta los licitara públicamente al no poder el Ayuntamiento obtener rendimientos económicos de la Marina.

Sin embargo, este proceso no se ha iniciado todavía pese a contar con el informe favorable del Organismo de Cooperación Administrativa que ambas administraciones crearon para mejor gestión de la Marina, han apuntado las mismas fuentes.

Por este motivo, Consuhostel defiende que se le permitiera continuar su actividad hasta que el nuevo arrendatario -o el mismo- se lo adjudique, pagando mientras tanto las rentas correspondientes.

"Así se ha hecho siempre en la Marina, para evitar dejar instalaciones expuestas al deterioro y vandalismo", han apuntado.

"Sorprendentemente la alcaldesa y el concejal de Patrimonio prefieren esta solución y que se desmantele de inmediato y sin ningún motivo que lo justifique, renunciando, además, a la renta y creando un grave riesgo a la seguridad ciudadana", han lamentado.

Tiende la mano

Ángel Brandez, titular de Vlue Arribar, sigue tendiendo la mano al Ayuntamiento para que agilice la licitación y se le permita, mientras tanto, continuar con su actividad como lo está haciendo desde que terminó la America's Cup y poder, en su caso, presentar una oferta.

"No tiene sentido que desmantelemos un negocio productivo y referente de la oferta turística, dejando en su lugar un espacio que será degradado y vandalizado de inmediato, y sobre todo con vistas a las próximas Regatas de la 52 Super Series y Sail GP1 previstas para septiembre de este año".