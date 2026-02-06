El exnúmero tres de Emergencias afirma a la jueza que sugirió a Pradas movilizar la UME para "curarse en salud"

Alberto Javier Martín Moratilla, exdirector general de Emergencias, ha declarado este viernes ante la jueza de la dana que aconsejó a la entonces consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas movilizar la Unidad Militar de Emergencias (UME) "para curarse en salud".

El que fuera número tres de la Conselleria el día de la tragedia ha explicado que el 29 de octubre comenzó con una llamada que recibió de Pradas sobre las 9 horas en la que le pedía que requiriese información de cómo iba a transcurrir la jornada para poder transmitirla.

A continuación, llamó al Centro de Coordinación y pidió la información sobre la situación, que remitió posteriormente a la jefa de gabinete de Pradas mediante un correo electrónico.

Luego le trasladó a la consellera que esa mañana se iba a desplazar al Centro de Coordinación de Emergencias y ella le preguntó por algún sitio en el que la situación fuera "delicada" para ir a verlo "sobre el terreno".

Moratilla le sugirió entonces ir a Carlet, donde ella se trasladó. En otra conversación con Pradas, ha comentado, ésta le manifestó que había también mucha agua en Utiel. Fue aquí donde le recomendó, sobre las 14 horas, que declarase la situación de Emergencias 2 y que se movilizara la UME.

Discrepancias sobre el Es-Alert

En cuanto al Cecopi, ha explicado que se convocó inicialmente por la situación de Utiel y que hasta las 18 horas solo se habló de esta localidad, ha apostillado.

Interpelado por si se habló de enviar algún mensaje por Utiel, ha dicho que se comentó lo que contempla el Plan de Emergencias, que era avisar a todas las agencias. "Lo que se ha hecho siempre", ha señalado.

No se hablaba de Es-Alert, ha concretado, en contra de lo que dijeron otros técnicos como Jorge Suárez o José Miguel Basset en sus respectivas declaraciones.

"Yo entiendo que se hablaba de avisar a la población mediante los medios habituales: A Punt, redes... el problema era poder rescatar a la gente, no el mensaje a la población", ha indicado.

El "pánico" de Forata

Pasadas las 18 horas, ha señalado, se empezó a hablar de un riesgo inminente en la presa de Forata y les dieron un plazo de tres horas para la rotura. "Se hablaba de rotura, no de coronación. Ahí cunde el pánico. Se habla de 3.000 o 4.000 víctimas potenciales", ha expuesto.

Al conocer lo de Forata, el testigo ha indicado que Pradas propuso evacuar los pueblos potencialmente afectados por la rotura pero José Miguel Basset -exjefe del Consorcio de Bomberos- comentó que podía cundir el pánico y que no era buena idea evacuar.

"Se descartó la idea de la evacuación porque no había tiempo. Se propuso avisar a todos los alcaldes de los municipios afectados. Se quería evitar el pánico y que hubiera una estampida", ha dicho.

Sobre el Es Alert, el testigo ha explicado que no se habló del mismo hasta las 19 horas y, en cuanto al texto definitivo enviado a las 20.11 horas del 29O, ha señalado que Pradas dijo "adelante". "Pero fue una decisión coral por todo el mundo", ha indicado.

Por otro lado, preguntado por el papel del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón a su llegada al Cecopi, el testigo ha afirmado que "no llegó allí dando órdenes ni instrucciones": "Solo decía que OK a lo que decían los técnicos, al igual que Pradas".

También ha comentado que la información que llegaba al Cecopi era la que transmitía Suárez. "No llegaba directamente nada del '112'", ha puntualizado.