Diana Morant, sobre los casos de abuso sexual: "Las mujeres del PSOE ya no toleramos a puteros ni a acosadores"

"Las mujeres del PSOE ya no toleramos ni puteros ni acosadores. Son actitudes que están fuera de lo que debería marcar la forma de ejercer la política". Así de contundente se pronunció este viernes la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, preguntada por los casos de abusos sexuales que afectan a su partido.

La ministra señaló que las mujeres están "cansadas de ciertas actitudes". "Hemos dicho ya basta", añadió tan solo un día después de que el exasesor de Moncloa Paco Salazar compareciera en la comisión del caso Koldo en el Senado. En su comparecencia sostuvo que "nadie" le pidió que renunciara a sus cargos cuando salieron a la luz varios testimonios que le acusaban de acoso sexual.

Sin embargo, el caso de Salazar no es el único que afecta al partido. En la Comunidad Valenciana, el PSPV abrió una investigación interna por una denuncia contra Toni González, alcalde de Almusafes. En este punto, Morant defendió que está dispuesta a "poner la línea" contra el abuso sexual "más roja que antes".

En cualquier caso, aseguró que las mujeres no son responsables de las "actitudes intolerables" de sus "compañeros de partido". "Eso sería también machista", zanjó.

Por otra parte, en un desayuno informativo organizado por Radio Valencia, la secretaria general del PSPV defendió la gestión del Gobierno central e incluso llegó a afirmar que el presidente Pedro Sánchez "es el principal valor de la democracia y la socialdemocracia en España, en Europa y en el Mundo".

En este sentido, la ministra consideró que Sánchez "lidera en el mundo la voz por la paz". "Es el referente de la lucha contra el totalitarismo", añadió durante su discurso, preguntada por las últimas encuestas que señalan la pérdida de confianza de la ciudadanía en el PSOE.

"La ciudadanía que me para por la calle me pide que aguantemos y que le diga a Pedro Sánchez que nos hace falta", aseguró, al tiempo que destacó que "el liderazgo" del presidente "es necesario para saber que existe una alternativa a Trump".

Financiación autonómica

Durante su intervención, Morant también acusó al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, de no tener "ganas de hablar" con los socialistas valencianos porque está en una "posición incómoda" en asuntos como la financiación autonómica.

La líder del PSPV calificó de "incomprensible" que la sociedad valenciana haya estado "10 años saliendo a la calle" de la mano de las organizaciones empresariales y los sindicatos para reclamar un modelo "más justo" para la Comunitat Valenciana y ahora Pérez Llorca rechace este modelo.

En este sentido, consideró que ahora "todas las energías" tienen que estar dirigidas a tener un nuevo sistema de financiación en 2027 en lugar de estar pidiendo el fondo de nivelación transitoria o la deuda histórica derivada de la infrafinanciación, aunque consideró ambas reivindicaciones de "legítimas".

También cuestionó que el jefe del Consell le reclamara al presidente del Gobierno un total de 1.700 millones de euros más y, ahora que el Ejecutivo central ha puesto encima de la mesa la propuesta de un sistema que da 3.600 millones a la región, Llorca "lo quiera rechazar". En cualquier caso, se mostró "a disposición" de Pérez Llorca, pese a que no le haya citado.

Respecto a la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la cana del 29 de octubre de 2024, Morant aseguró que la Comunitat Valenciana "ha vivido una de las peores crisis de su historia", con la "negligente gestión" por parte del anterior presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de "una tragedia que lleva aparejada la muerte de 230 personas y mucho dolor y frustración".

En este punto, confesó que algunas personas incluso le “pedían que le 'pegara' más a Mazón", algo que aseguró que rechazó "pese a entender las exigencias de la ciudadanía". "Pero otra cosa son las exigencias de la política que nos debemos a los vecinos", señaló.

Al respecto, defendió que el Ejecutivo central "seguirá trabajando" en la recuperación del territorio afectado. Puso como ejemplo, que desde la riada, han visitado la región 220 cargos del Gobierno, entre ministros, secretarios de estado y directores generales.

También declaró que la mitad de 1.700 millones de euros que el Ejecutivo va a dedicar a la reparación, restitución y reconstrucción de infraestructuras municipales "está en ejecución o en marcha".

Diana Morant expresó su "admiración" a los alcaldes de los municipios afectados y denunció que la dirección de la emergencia les "abandonó".

"El Gobierno de España está en la reconstrucción y el PSPV en la fiscalización de lo que tiene que hacer el Gobierno valenciano", manifestó, y criticó que todavía hay 4.000 niños que no tienen colegio.