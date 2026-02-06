El alto cargo señalado por copiar el audio de la Aemet y el 112 el día de la dana niega que participara en la filtración

Alberto Martín Moratilla, este viernes a su llegada a los juzgados de Catarroja. Jorge Gil / EP

El director general de Emergencias de la Generalitat el día de la dana, Alberto Martín Moratilla, ha negado este viernes que participara en la filtración del audio entre una trabajadora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del 112 el 29 de octubre de 2024. Una grabación que pasados los meses, en febrero, fue filtrada a los medios manipulada.

La Guardia Civil concluyó que tanto él como el exsubsecretario de la Consellería de Justicia Ricardo García tuvieron acceso al audio y lo copiaron en una memoria portátil (un pendrive) entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Es decir, muy pocos días después de la tragedia del 29 de octubre.

Así lo hicieron constar los agentes en un informe aportado al juzgado de Instrucción número 6 de Llíria, encargado de esta investigación paralela a la que se sigue en Catarroja por la gestión de la dana.

Moratilla, sin embargo, niega esa descarga. "Es totalmente falso que recibiese ese audio o lo filtrase, es una confusión y se demostrará", ha asegurado ante los medios este viernes.

Aunque ha admitido que tuvo acceso a la grabación, ha insistido en que no tuvo nada que ver ni conoció la filtración del mismo.



"Hay un malentendido", ha insistido. A lo que ha añadido en que confía que la declaración del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, como testigo en esa causa el 31 de marzo "aclare el asunto".

La investigación

El juzgado de Llíria incoó diligencias previas el pasado julio ante la posible existencia de un delito de revelación de secretos por particular.

La investigación se inició a raíz de una denuncia formulada por la Aemet respecto a la filtración. La Fiscalía consideró que había que iniciar indagaciones y en su denuncia expresó que la conversación tenía carácter reservado conforme a la legislación vigente "al haberse producido en el contexto de la gestión de una emergencia".

Así, citó la ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad Valenciana, que establece lo siguiente:

"Toda la información relativa a la gestión de un incidente de emergencia gestionado por 112 Comunitat Valenciana será puesta a disposición de todos los servicios esenciales involucrados, a los estrictos fines de su gestión. Finalizada la gestión del incidente de emergencia, únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial".

La publicación de la grabación, proseguía la denuncia, se produjo por parte de varios medios de comunicación, "encontrándose incompleta y manipulada". Posteriormente, otros publicaron el audio completo.