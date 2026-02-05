Valencia defiende el montaje de las carpas de Fallas a partir del 6 de marzo: "La ciudad no va a quedar bloqueada"

La instalación de las carpas de Fallas es, cada año, uno de los mayores quebraderos de cabeza. De quienes las sufren y de quienes deben autorizar su puesta en marcha. Y prácticamente nunca se libran de la polémica.

Tampoco este 2026, aunque el concejal de Fallas del Ayuntamiento de Valencia, Santiago Ballester, ya ha "desmentido" que la ciudad se vaya a quedar "bloqueada" por la instalación de las carpas a partir del día 6 de marzo.

Se trata del día fijado para comenzar a montar, "de manera progresiva" las carpas en las calles. Antes, a partir del 4 de marzo, podrán hacerlo con aquellas que se ubiquen en solares.

Ballester ha apelado así al "consenso" que existe respecto al tema en torno al bando fallero, y al "mandato" de las comisiones para que puedan "disponer de unos días previos para poder recaudar ese dinero tan importante para ellas" con las actividades del fin de semana previo a la semana fallera.

De este modo lo ha manifestado el también presidente de la Junta Central Fallera (JCF), en una rueda de prensa este jueves, al ser preguntado por si no considera excesivo que las carpas permanezcan instaladas en algunos casos desde el 4 de marzo, de manera que estén más de una semana vacías hasta la semana fallera.

Al respecto, Ballester ha indicado que como novedad en el bando fallero está también el retraso de 11 días de la instalación de las 146 churrerías que se han autorizado en la ciudad para las Fallas de 2026.

En concreto, se ha decidido fijar el inicio de la actividad de estos establecimientos el lunes 2 de marzo, y podrán operar hasta el día 19.

Respecto al montaje de las carpas, se autoriza la instalación de las mismas del 6 al 21 de marzo, con excepciones en función de su ubicación (el día 4 en los solares) o del censo de la comisión.

Para el edil, esto "de alguna manera también está desmintiendo lo que es que la ciudad quedará bloqueada a partir del día 4, como otros se empeñan en decir".

"No será así, a partir del día 4 se montarán aquellas que estén en lo que son solares que no van a interferir en la movilidad en nuestra ciudad", ha recalcado.

Dicho esto, ha expuesto que será "a partir de ahí" cuando "progresivamente se irán montando, a continuación aquellas que no interfieren en ningún carril bus y luego ya a partir del día 6 o 7 se montarán el resto".

"Son tres o cuatro empresas las que montan todas las carpas, en torno a 200, y no se harán durante tres días, se necesitan más", ha esgrimido.

También ha subrayado la "necesidad" que representan estas instalaciones para las comisiones falleras, "como así se llegó por consenso en el bando", para que estas puedan "desempeñar sus actividades un fin de semana antes de lo que es la semana fallera", que resulta "tan necesario para ellas", ya que celebran actos como los falleros de honor y "necesitan recaudar ese dinero para poder desarrollar sus actividades".

En cualquier caso, ha reconocido que el debate sobre la instalación de las carpas en las calles de la ciudad se ha repetido "históricamente", pero ha apelado al "mandato" recibido de las comisiones falleras y al "consenso" en torno al bando fallero.

Mientras, respecto a las churrerías, ha destacado también el "consenso" para acordar el retraso en la fecha de apertura de las mismas y ha informado de que este año se instalarán unas 140.