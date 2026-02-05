Valencia, en alerta por viento: las rachas superan los 130 km/h y obligan a actuar a los bomberos en la provincia

En un jueves marcado por el impacto del temporal en el sur del país, Valencia vive una jornada de fuertes vientos en la que las rachas han superado los 130 km/h en algunos puntos de la provincia.

En Buñol, las rachas de viento han alcanzado los 136 kilómetros por hora (km/h) y han obligado a actuar a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, que han realizado 18 servicios por toda la provincia.

Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), cinco municipios han superado los 100 km/h por las rachas de viento. En concreto, han sido las localidades de Buñol (136); Agres (116); Olocau del Rey (114); El Toro (108) y Alcoi (105).

Además, también se han registrado rachas elevadas en Xodos (89); Alfara (87); Castielfabib (87); Vall d'Ebo (86); Ayora (86); Vilafranca (76); Benifallim (81); Yátova (81); Salem (81) y Utiel (77)

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha atendido un total de 18 servicios, ocho por retirada de árboles y ramas y diez por placas metálicas, tejas, cercados, muros y otros elementos de fachada. Las incidencias son generalizadas en toda la provincia, ha indicado el Consorcio.

Por su parte, el Consorcio de Castellón ha atendido un servicio por árboles caídos en una pista forestal de la Sierra de Irta.

A lo largo de la mañana, las rachas de viento han dejado imágenes impactantes y peligrosas. En Benetússer y Picanya, dos árboles se han caído a consecuencia del viento y algunos consistorios han suspendido las actividades deportivas y al aire libre.

En el centro de Valencia, el viento también ha desplazado mobiliario urbano como contenedores y sillas de algunas terrazas en los bares, lo que ha obligado a los viandantes a actuar y recoger lo desplazado.

Por su parte, la Generalitat ha subido a naranja la alerta por viento. En este contexto, el Ayuntamiento de Valencia ha procedido al cierre de parques y jardines, de cementerios y suspenderá las actividades al aire libre.

Centro de Valencia

En el centro de Valencia el viento ha provocado dos heridos. Uno por la caída de una farola y otro por la caída de un rótulo que ha alcanzado a una persona.

También en el centro, en algunas calles los árboles se encontraban en el suelo mientras que la imagen más impactante la ha dejado el restaurante Taco Bell, cuyo cristal ha quedado completamente destrozado.

Durante la mañana los Bomberos de Valencia ha atendido más de 200 servicios relacionados con el viento.