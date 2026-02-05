El "salvaje Oeste digital" del niño de 9 años que se tiró de un séptimo: tenía móvil, TikTok, Instagram y jugaba 'online'

Desde que Pedro Sánchez anunció en Dubái que prohibirá acceder a las redes sociales a menores de 16 años, se ha abierto un intenso debate. "Vamos a protegerles contra este salvaje Oeste", afirmó el presidente del Gobierno.

Lo cierto es que con la muerte de un niño de tan solo nueve años, que se precipitó desde un séptimo piso en Sagunto la madrugada del día de Navidad, saltaron todas las alarmas.

¿Qué pudo llevar a saltar al vacío a un pequeño sin conflictos conocidos en su vida familiar y en sus círculos de amistad? ¿Pudieron incitarle a quitarse la vida personas con las que contactó a través de internet, dada su prematura actividad digital?

Son aún preguntas sin respuesta. Pero lo cierto es que el niño, a su corta edad, ya tenía móvil, cuentas en dos redes sociales -TikTok e Instagram- y jugaba online a Fortnite y Roblox.

Los investigadores analizan las conversaciones del menor en todas estas plataformas en busca de respuestas ante el inexplicable suicidio.

La Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación. En un primer momento se descartó que fuera víctima de acoso escolar, aunque se desconocía si sufría otro tipo de delito o si alguien le había incitado a través de redes sociales.

Según avanzó Las Provincias, los investigadores del Grupo de Menores (GRUME) analizaron las dos redes mencionadas, en las que el niño tenía el perfil público, a pesar de que la edad mínima para abrir una cuenta es de trece años.

También revisaron los chats de mensajería de Fortnite y Roblox, los dos videojuegos a los que jugaba de manera habitual, aunque todavía no ha trascendido el contenido de los mensajes y si estas plataformas habrían tenido que ver con el fallecimiento del joven.

"Falta de control"

"Cambiaremos la ley para responsabilizar a los directivos por contenido ilegal y de odio", anunció Sánchez, durante su intervención en el World Governments Summit de Dubái el pasado martes 3 de febrero.

"Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, en el que los algoritmos distorsionan el debate público y donde se distorsionan nuestros datos y nuestras imágenes", aseguró.

El jefe del Ejecutivo central propone convertir las redes sociales en un espacio protegido y justificó la medida por la necesidad de frenar lo que considera una falta de control estructural en el entorno digital.

La iniciativa obligará a las grandes plataformas tecnológicas a implementar sistemas de verificación de edad y se integra en el proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores en entornos digitales, actualmente en tramitación en el Congreso.

Además, defendió que los poderes públicos deben actuar con mayor determinación frente a plataformas "más ricas y poderosas que muchos países".

Vídeo | Sánchez anuncia que el Gobierno restringirá el uso de redes sociales a los menores de 16 años

Cinco medidas

La primera de las medidas legislativas y regulatorias que Sánchez anunció para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales es poner fin a "la impunidad de los directivos" para que sean legalmente responsables de las infracciones que se comentan en ellas.

El Gobierno también pretende tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.

La tercera consiste en prohibir en España el acceso a redes sociales a menores de 16 años, obligando a las empresas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad.

En cuarto lugar, se pretende crear un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una Huella de Odio y Polarización.

Por último, abordar junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

España quiere unirse así a cinco países europeos en la "Coalición de los Dispuestos Digitales" para avanzar de manera coordinada y eficaz a nivel multinacional en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.