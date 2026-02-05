Jorge Álvarez, sobre el anuncio de Sánchez de prohibir las redes sociales a menores de 16: "El problema no es la tecnología"

Imagen de archivo de un niño con teléfono móvil. Annette Riedl / dpa

Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Ejecutivo plantea restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Una medida que ha generado críticas y también apoyos.

En este contexto, Jorge Álvarez, CEO de SaveFamily, explica que, en los más pequeños, las redes sociales tienen una gran importancia en su desarrollo cognitivo y social.

"Cuando el móvil y las redes sociales entran en juego, la atención se fragmenta y el aprendizaje se resiente. El problema no es la tecnología en sí, sino la falta de límites claros, escasa educación digital, y de una introducción progresiva acorde a la edad", detalla Álvarez.

Y es que, según los datos ofrecidos por SaveFamily, "un 42% de los niños accede a Internet antes de los ocho años y siete de cada diez menores de 15 años tienen su propio smartphone".

Además, a los doce, más de dos tercios navegan a diario y, a los quince, el 96% está permanentemente en línea.

"Las cifras confirman algo que vemos cada día: los menores acceden demasiado pronto a entornos para los que no están emocionalmente preparados. No se trata solo de cuánto tiempo pasan conectados, sino de cómo y para qué usan la tecnología", señala.

Según la empresa, en la actualidad esta situación deriva en una infancia hiperconectada en la que "más del 80% de los menores pasa al menos una hora diaria frente a pantallas y el 53,3% de los menores siente estrés o ansiedad cuando se le limita el teléfono móvil.

"Este escenario explica el anuncio del Gobierno de España de prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años empujados por la presunta incapacidad de los jóvenes de desenvolverse en entornos digitales diseñados para adultos", explica la compañía tecnológica.

En el entorno escolar, casi el 38% de las familias advierte de un impacto negativo en el rendimiento académico asociado al uso de móviles y redes sociales.

No es el único

Pero, con el anuncio, España no sería el único país que restringiría el acceso a las redes. Australia, por ejemplo, ha aprobado una ley que prohíbe el acceso a determinadas redes sociales a menores de 16 años.

Francia e Italia han endurecido las limitaciones en el ámbito escolar llegando a prohibir su uso en el caso galo y Reino Unido ha recomendado oficialmente restringir los móviles durante la jornada lectiva.

Debido a esto, muchas familias están encontrando soluciones prácticas. La demanda de relojes inteligentes infantiles ha crecido un 40% en los últimos años, impulsada por padres que buscan retrasar la entrega del smartphone sin renunciar a la comunicación y la seguridad.

Los expertos en psicología infantil coinciden en que retrasar el acceso al smartphone aporta beneficios emocionales y sociales. Menos notificaciones favorecen la concentración, la socialización "cara a cara" y la autonomía real.

La conclusión de los psicólogos es clara: el acceso temprano y sin límites a las redes sociales plantea riesgos reales para el bienestar infantil; por lo que además de regular es necesario educar.

Los expertos recomiendan la gradualidad y el uso de tecnologías adaptadas a cada etapa dándoles herramientas y criterio para que, cuando llegue el momento, puedan usar la tecnología sin que esta les use a ellos.