El Gobierno acusa al PP de "vetar" la elección de Bernabé en una entidad pública y Catalá dice que "faltaba información"

Nueva crisis entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de la ciudad. La última discrepancia entre ambos bloques se produjo este jueves en la Junta de la Sociedad Valencia Parque Central.

El Ejecutivo central, que suspendió la junta extraordinaria, acusó a las administraciones valencianas, ambas gobernadas por el PP, de intentar "vetar" el nombramiento de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como consejera de la sociedad pública, que era uno de los puntos de la reunión.

Desde la Generalitat y el Ayuntamiento, sin embargo, rechazaron esta acusación y afirmaron que la petición de suspender la junta respondía a la "falta de información" sobre los asuntos a tratar.

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible indicaron que este departamento decidió suspender la junta general y el consejo de administración "ante el intento de los consejeros del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat de vetar el nombramiento de Pilar Bernabé como consejera".

Desde Transportes explicaron que la convocatoria queda sin fecha "hasta que se resuelva esta grave crisis de confianza entre los socios", que califican de "gravísima e insólita" ante una "actitud injustificable".

En estos mismos términos se pronunciaron desde el Consistorio, que aseguraron que "desgraciadamente, la pérdida de confianza es algo que se arrastra desde hace mucho tiempo, como se ha demostrado".

"El Ministerio no ha trasladado la información y documentación necesaria con antelación a los consejeros, lo que implica una falta de lealtad en una sociedad donde tradicionalmente ha primado el consenso", añaden estas fuentes, que califican de "grave" la crisis institucional.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, después de la suspensión de la junta, señalaron que el secretario de Estado "ha tenido a bien" dejar sobre la mesa los puntos a tratar para poderlos hablar las tres partes los próximos días y llegar a la reunión "con todas las circunstancias aclaradas".

En este sentido, Catalá manifestó que tanto el Consistorio como la Generalitat han solicitado por escrito la información de todos los puntos de la junta "y no había llegado".

"Además, para hacer la modificación y el relevo de los consejeros se requiere una mayoría simple. Es decir, que tendríamos que votar a favor Ayuntamiento y Generalitat", agregó Catalá.

Sobre si votarán a favor del nombramiento de Bernabé, Catalá rechazó pronunciarse. "El secretario de Estado ha sido extraordinariamente elegante dejando sobre la mesa los puntos hasta alcanzar un consenso. Mal haría yo en pronunciarme sin antes hablar con él de forma tranquila y sosegada", dijo.

Críticas del PSPV

Sobre este mismo asunto, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Borja Sanjuan, ha señalado que le parece "vergonzoso que por primera vez el Ayuntamiento de Valencia haya vetado el nombramiento del representante del Gobierno de España en la Sociedad Parque Central".

"Y lo es porque rompe el consenso con el único motivo de tratar de impedir que se haga un gran corredor verde en la ciudad. No es lógico que el Ayuntamiento esté apoyando la peor opción para la ciudad y tenga que ser el Gobierno de España quien esté impulsando un nuevo jardín del Turia", denunció.