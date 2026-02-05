Los espectaculares destrozos del viento en el centro de Valencia: árboles tumbados, desprendimientos y 2 heridos

Cerca del mediodía un vendaval se ha desatado en el centro de Valencia. Junto con una ligera lluvia, las fuertes rachas de viento han dejado destrozos en las calles más céntricas, han provocado incidencias y dos personas han resultado heridas.

El suceso más aparatoso ha tenido lugar junto a la Plaza del Ayuntamiento, donde la fachada del Taco Bell, un restaurante de comida rápida, se ha desprendido y una joven de 19 años ha resultado herida.

Los equipos de seguridad han precintado la zona y los bomberos han retirado todos los materiales que todavía quedan en la fachada para "evitar y minimizar" cualquier riesgo relacionado con el viento.

Al respecto, el concejal de Bomberos y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha señalado respecto a esta joven que las heridas, al desprenderse el ventanal de un comercio, son leves, pero ha sido trasladada a un centro hospitalario para "observarla mejor".

La joven ha sido atendida por contusión en un brazo y ha sido trasladada al Hospital Clínico, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Las rachas de viento han dejado hasta el mediodía de este jueves un total de 200 servicios por parte de los bomberos de Valencia y dos heridos en el centro de la ciudad: una joven en la Plaza del Ayuntamiento y un hombre de 55 años en Guillem de Castro.

En este último caso, un equipo médico del SAMU ha asistido al hombre, que ha sido golpeado por una farola. El aviso entró a las 14 horas. El herido ha sido trasladado al Hospital General por contusión en la espalda.

"Seguimos haciendo un llamamiento también a la gente", ha pedido, momentos antes de que Emergencias elevara a naranja la alerta por vientos en la ciudad y en el resto de la provincia.

Del mismo modo, Caballero ha recomendado guardar "las precauciones necesarias, evitar circular por zonas que puedan presentar riesgos de desprendimiento tanto de árboles como de cualquier otro elemento", ha apostillado.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha elevado a las 14.45 horas de este jueves a nivel naranja la alerta por vientos en el litoral norte de la provincia de Valencia.

Es por ello que el Ayuntamiento de València ha procedido al cierre de parques y jardines y a suspender las actividades organizadas al aire libre.

En concreto, el '112 CV' ha emitido una nueva actualización de las alertas por fenómenos meteorológicos y ha establecido el nivel naranja por vientos en el litoral norte de Valencia y amarillo en toda la provincia de Castellón, así como en el litoral sur e interior de Valencia y en el interior y litoral norte de Alicante.

El Ayuntamiento de Valencia ha informado de que durante la mañana de este jueves Bomberos de València ha atendido más de 200 servicios relacionados con el viento.

Aunque la mayoría de ellos han sido menores, los más importantes se han producido por caída de árboles, riesgo de caída de chapas metálicas, planchas, antenas y señales, entre otros.

Incidencias en transportes

De igual manera, la circulación de Metrovalencia también se ha visto afectada en tres líneas por plásticos que han afectado a parte de la catenaria de las proximidades a la estación de San Isidro, zona que afecta a las líneas 1,2 y 7.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y Adif también han informado de que se encuentra interrumpida la circulación entre Silla y Cullera, de la línea C1 del núcleo de cercanías de Valencia, por la caída de un árbol sobre la infraestructura.



Se está trabajando para retirarlo a la mayor brevedad posible, ha informado Adif en su perfil de redes sociales.

