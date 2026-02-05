El Ayuntamiento de Valencia construirá 644 viviendas de alquiler asequible en Patraix: pisos de hasta 70 metros

El Ayuntamiento de Valencia ha recuperado casi 9.000 metros cuadrados de suelo en el barrio de Patraix para construir 644 viviendas de protección pública.

El consejo de administración de la sociedad municipal Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA) aprobó este jueves un acuerdo transaccional que permitirá al Consistorio recuperar la titularidad completa de nueve parcelas urbanizadas. De los 9.000 metros cuadrados, 7.800 son edificables.

Según destacó el concejal de Urbanismo, Juan Giner, "la recuperación de estos suelos representa un impulso decisivo para la política municipal de vivienda protegida en un contexto de elevada demanda".

"El Ayuntamiento de Valencia podrá ahora licitar la construcción de estas 644 viviendas, que responden a las tipologías más demandadas actualmente: pisos orientados a jóvenes, familias pequeñas y personas mayores", añadió.

En concreto, el nuevo parque de viviendas estará integrado mayoritariamente por viviendas de uno y dos dormitorios, con superficies entre 35 y 70 metros cuadrados para atender a un amplio abanico de demandantes de alquiler asequible.

"Recuperamos un patrimonio de suelo fundamental que llevaba años bloqueado, lo que nos permite impulsar directamente uno de los mayores paquetes de vivienda asequible de las últimas décadas previstos en la ciudad", afirmó el titular de Urbanismo.

Según el informe técnico elaborado por AUMSA, estas parcelas tienen una edificabilidad total de aproximadamente 64.000 metros cuadrados, distribuidos en edificios de entre ocho y nueve alturas.

La mayor parte de los nuevos pisos se levantarán en la calle Fray Junípero Serra, en una parcela de 1.559 m² con capacidad para 112 viviendas. Le sigue la promoción en Humanista Mariner, en un terreno de 969 m², donde se construirán 98 viviendas.

Otras ubicaciones serán la calle Archiduque Carlos (56 inmuebles), calle Virgen de la Cabeza (63), calle Pío XI (35), calle Canónigo Tárrega (56), calle Borrasca (48), calle Vicente Clavel (84) y calle Bolivia (92).

Acuerdo

La recuperación de este suelo se produce en virtud del acuerdo transaccional negociado con la administración concursal de la mercantil Actuaciones Urbanísticas Valencianas al Mar S.L. (AUVM), empresa que entró en concurso de acreedores en 2015.

AUMSA había cedido hace años el derecho de superficie sobre estas parcelas a AUVM para el desarrollo de proyectos de vivienda protegida. Sin embargo, la empresa concursada no pudo ejecutar los proyectos y los contratos fueron resueltos en 2016 por causa imputable al superficiario.

El acuerdo aprobado ahora establece que AUMSA abonará 250.000 euros a la masa concursal en concepto de liquidación de gastos útiles efectuados por la empresa para el desarrollo de los proyectos.

A cambio, la empresa municipal recupera la plena titularidad de las nueve parcelas, que ya están libres de cargas tras la cancelación registral de los derechos de superficie y evita que estos solares puedan acabar en menos de fondos de inversión.

Próximos pasos

Tras la aprobación del acuerdo por el consejo de administración, el siguiente paso será la homologación judicial del acuerdo por parte del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, que tramita el concurso de acreedores.

Una vez obtenida la homologación judicial mediante resolución firme, AUMSA procederá al pago de los 250.000 euros en la cuenta de consignaciones judiciales y se levantarán definitivamente las anotaciones preventivas de afectación al concurso que constan sobre las parcelas en el Registro de la Propiedad.

Con las parcelas plenamente disponibles, el Ayuntamiento podrá iniciar los trámites para la redacción de los proyectos de ejecución y la posterior licitación de las obras de construcción de las 644 viviendas de protección pública.

Tendetes-Marxalenes-Zaidia

Por otro lado, el consejo de AUMSA también aprobó la licitación del contrato de servicios para la elaboración del Plan Especial del Área Funcional número 5 "Tendetes-Marxalenes-Zaidía" y sus documentos complementarios.

Este plan especial permitirá definir y desarrollar el futuro urbanístico de esta área de la ciudad, que abarca estos barrios.