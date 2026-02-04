La mítica tienda de moda infantil que cambia de ubicación en Valencia: lleva más de 20 años en el centro

La conocida tienda de moda infantil Gocco se muda de local en Valencia. El cambio no es drástico, desde la propia marca anuncian que se van "a la vuelta de la esquina", pero igualmente significa dejar el local en el que llevan vistiendo a los más pequeños desde hace más de 20 años.

Se desconocen los motivos del cambio. Puede que sea simplemente por cambiar, quién sabe si por cuestión económica o por tener una mejor ubicación. Desde luego cualquiera de las dos es buena.

Así, la marca de moda Gocco ha dejado su clásica tienda que hace esquina en las calles Cirilo Amorós y Jorge Juan para trasladarse apenas unos metros, a la calle Hernán Cortés.

Actualmente existen cuatro tiendas Gocco en Valencia, pero la clásica siempre será la de Cirilo Amorós. Básicamente porque es la única tienda física con local propio.

Los otros tres puntos de venta se albergan en El Corte Inglés de Nuevo Centro, Avenida de Francia y Pintor Sorolla.

La marca Gocco se fundó en el año 2000, y según apuntan en su propia página web, es "la firma de moda española líder en el sector infantil y juvenil".

En total, en España cuentan con más de 100 tiendas "repartidas entre espacios propios, franquicias, locales ubicados en centros comerciales y córners". También con venta online.

"En Gocco marcamos la diferencia respecto al resto de marcas de moda infantil por la exclusividad de nuestros diseños, así como por nuestro amplio tallaje", apuntan.

De hecho, en sus tiendas existen prendas para todas las edades: "Podrás vestir a tus niños desde la Primera Puesta hasta los 16 años".

Además, en cada una de las secciones de bebé (0 a 24 meses), infantil (2 a 12 años) y Junior (12 a 16 años), explican que el cliente "encontrará una gran variedad de looks con grandes toques de tendencia, estampados exclusivos y cuidadosamente diseñados".

"Si por algo nos enorgullecemos en Gocco es por vestir a nuestros clientes a lo largo de todas las etapas de su vida", añaden.