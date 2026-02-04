El Instituto Valenciano de Oncología (IVO) supera los 32.500 pacientes atendidos en el año 2025

La Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) atendió a 32.524 pacientes oncológicos en 2025 en un contexto en el que el cáncer continúa siendo una de las principales causas de morbi-mortalidad en España.

Tal y como ha apuntado el IVO en un comunicado, solo en los últimos cinco años, el número de pacientes tratados en el centro ha aumentado en 3.524 casos, pasando de 29.000 en 2021 a más de 32.500 en 2025.

En el año de su 50 aniversario, el centro oncológico valenciano alcanza medio siglo de trayectoria con más de 200.000 pacientes oncológicos atendidos, y se consolida como un complejo hospitalario de referencia nacional e internacional.

En el pasado año 2025, 7.948 personas iniciaron tratamiento oncológico en el IVO, mientras que 24.576 continuaron en seguimiento o tratamiento, hasta alcanzar el total de 32.524 pacientes atendidos.

Los tumores más frecuentemente tratados fueron los del aparato urinario y genital masculino (1.599 casos), cáncer de mama (1.337), aparato respiratorio (885), aparato digestivo (698), genitales femeninos (275), cabeza y cuello (250) y melanomas (271).

En el ámbito quirúrgico, el IVO realizó 5.446 intervenciones oncológicas a lo largo del año. De ellas, 671 se llevaron a cabo mediante cirugía robótica con el sistema Da Vinci Xi, casi 350 más que en 2024, tras la incorporación de un segundo equipo.

Este incremento refleja la "apuesta del centro por técnicas menos invasivas que permiten mejorar la recuperación y la calidad de vida del paciente", tal y como han asegurado.

Además, el centro gestionó 149.498 consultas externas, cerca de 13.500 más que el año anterior, administró 26.763 tratamientos oncológicos en el Hospital de Día y realizó 25.744 revisiones para el diagnóstico precoz del cáncer de mama, cérvix, próstata y pulmón.

El IVO cuenta actualmente con un equipo multidisciplinar de cerca de 750 profesionales, especializados en todas las áreas de la atención oncológica.

Diagnóstico precoz

La detección temprana del cáncer continúa siendo una de las líneas estratégicas del IVO para facilitar la asistencia sanitaria al paciente.

En 2025 se realizaron 19.782 revisiones de mama y cérvix, 4.292 de próstata y 1.670 de pulmón, reforzando el papel del cribado como herramienta clave para mejorar la supervivencia y la eficacia de los tratamientos.

Drs. Fuster, Oliete, Arribas y Gavilá. EE

Este enfoque se completa con el trabajo de la Unidad de Bienestar del IVO, que en 2025 realizó 14.576 consultas o atenciones a pacientes, ofreciendo consultas de ejercicio físico (2.510), fisioterapia (5.287), nutrición (2.621), psicología (3.311) y psiquiatría (847).

Según la Dra. Elena Oliete, responsable de la Unidad de Bienestar, "desde el inicio de la enfermedad tratamos de dar respuesta a las diferentes necesidades que pueden surgir en el proceso".

Otros espacios

Desde 2019, el IVO ha superado las 32.984 intervenciones quirúrgicas, consolidándose como un centro de referencia en cirugía oncológica avanzada.

Tal como señala el Dr. Carlos Fuster, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva, la incorporación de técnicas menos invasivas, como la laparoscopia, la cirugía radioguiada y la robótica ha permitido reducir la agresividad de los procedimientos.

La cirugía robótica ha representado "un salto cualitativo" para el paciente al permitir incisiones más pequeñas, visión en 3D y movimientos más precisos: "lo que facilita intervenciones complejas en aparato digestivo, urología, ginecología, cirugía torácica y otorrinolaringología".

Investigación e innovación

En sus 50 años de historia, el IVO ha consolidado una trayectoria en investigación oncológica, participando en numerosos ensayos clínicos nacionales e internacionales. De hecho, en 2025, cerca de 1.000 pacientes del IVO participaron en 214 ensayos clínicos.

"La investigación clínica es fundamental para ofrecer tratamientos cada vez más personalizados y eficaces", asegura el Dr. Joaquín Gavilá.

El análisis molecular del tumor y los datos diagnósticos avanzados permiten diseñar estrategias terapéuticas adaptadas a cada paciente, "incluso" en tumores complejos, optimizando resultados y calidad de vida.