La Generalitat remite al Tribunal de Cuentas las irregularidades en una fundación del Hospital General

El Gobierno valenciano ha pedido a la Intervención General de la Generalitat que dé traslado al Tribunal de Cuentas de las irregularidades detectadas en la Fundación de Investigación del Hospital General de Valencia durante los años 2022 y 2023.

Fuentes del Ejecutivo señalan que se remitirá al órgano la auditoría forense que apunta a un uso indebido de los fondos para que se pronuncie sobre la responsabilidad contable de la exgerente Carmen Escobedo.

Como ha publicado EL ESPAÑOL, el informe, elaborado por Asesores Forenses y Financieros SL, concluye que el impacto económico asciende a 208.022,66 euros por el uso indebido de fondos estructurales o gastos no justificados.

El análisis se produjo a raíz del cese de la gerente de la fundación, que estuvo entre mayo de 2023 y diciembre de 2024. Simultáneamente ejercía como investigadora principal del laboratorio BTE-LAB en dicha fundación.

El patronato solicitó entonces que se realizara un informe jurídico y económico al considerar que había habido un mal funcionamiento y, paralelamente, la Generalitat pidió un informe económico-forense.

La auditoría se refiere a los ejercicios de 2022 y 2023 -los últimos del anterior gobierno de izquierdas- y expone cuatro irregularidades. La primera se refiere al "uso indebido de fondos estructurales para financiar proyectos de investigación en los que la gerente figura como investigadora principal".

La segunda a la contratación de personal con cargo a fondos estructurales "sin la debida autorización de los órganos superiores" y "sin la existencia de un proyecto de investigación que lo justificara".

La tercera consiste en la imputación de gastos no justificados, especialmente viajes internacionales y contratos prorrogados sin respaldo financiero.

Y la cuarta señala las deficiencias en la gestión administrativa y documental, así como incumplimientos normativos y organizativos.

El análisis también alcanzó a los viajes a Boston por parte de la entonces gerente. La mayoría de las facturas se vinculan a proyectos personales, aunque imputadas a fondos estructurales. Hay, indica el informe, justificación insuficiente y sobrecostes no explicados.

Impacto económico

El impacto económico acumulado de todas estas irregularidades verificadas asciende a 208.022,66 euros, de los cuales 117.150,49 euros corresponden a fondos estructurales y 90.872,17 euros a fondos Amper.

Por todos estos motivos, la auditoría recomienda fortalecer los controles internos y considerar acciones legales para depurar responsabilidades.

Motivo por el que la Generalitat ha decidido remitir el informe al Tribunal de Cuentas para que valore la responsabilidad contable.

Este informe es el primero que se conoce desde aquel anuncio del que fuera presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en enero de 2024 sobre una gran auditoría forense de todo el sector público valenciano. Tan solo se ha concretado el relativo a la Fundación de Investigación del Hospital General.

El análisis lo ha elaborado Asesores Forenses y Financieros SL, vinculada a la firma GPartners, y es bastante reciente. De acuerdo con la Plataforma de Contratación, la Conselleria de Hacienda le adjudicó el contrato el pasado octubre por 17.535,51 euros (impuestos incluidos).