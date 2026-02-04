Estafadores tratan de cobrar a inmigrantes por 'regularizarles' tras el anuncio de Sánchez: "Todo por 450 € más IVA"

Ya hay quien busca sacar tajada de la regularización extraordinaria de inmigrantes.

En grandes ciudades como Valencia, se ha detectado la existencia de estafadores que tratan de cobrar por regularizarles tras el anuncio de Sánchez: "Todo por 450 euros más IVA", ofertan.

Mensajes reenviados muchas veces por WhatsApp, webs de internet y anuncios incluso de agencias de viajes.

Ofrecen asesoramiento, información y facilidades para tramitar algo que todavía no es oficial, ya que no ha salido publicado en el BOE.

Quienes anuncian este tipo de servicios llegan a cobrar 450 euros, todo para decir "lo mismo que el telediario", asegura a EL ESPAÑOL la secretaria de migraciones de CCOO-PV, Isabel Borrajas.

"Piden dinero por adelantado para gestionar este proceso y tramitarlo", denuncia Borrajas.

Se trata de los pasos previos para obtener la documentación que permita, a personas residentes pero sin el permiso de residencia, a regularizar su situación.

Según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 27 de enero, el Ejecutivo va a regularizar de manera extraordinaria a inmigrantes "para integrar a las personas extranjeras que ya viven en España".

Se estima que de esta medida se beneficiará más de medio millón de personas en todo el país, y cerca de 50.000 en el caso de la Comunitat Valenciana.

Estas personas celebran la medida porque les permitirá obtener la regularización para continuar con su residencia en España. Pero al igual que ilusiona a quienes pueden beneficiarse, surgen también quienes buscan aprovecharse de esa esperanza.

Prueba de la repercusión que está teniendo el anuncio de regularización son las colas que se registran estos días en distintas ciudades ante edificios públicos y consulados.

Este martes, por ejemplo, hubo grandes colas en Valencia, en el Ayuntamiento, y en el consulado de Argelia en Alicante.

Esto es lo que sospecha CCOO en Valencia, y Borrajas lo denuncia: "Han llegado mensajes a diferentes personas, y hay webs que se ofrecen como intermediarios y piden dinero".

Incluso una agencia de viajes promociona mediante un cartel su servicio de consultoría sobre este proceso de regularización. "Extraordinaria 2026. Info clave", destacan.

Detallan las ventajas de acceder a este trámite, a quién va dirigido y el plazo estimado. Y añaden el contacto con la agencia para recibir asesoramiento: 50 euros por una consulta y 450 euros por realizar el trámite completo.

Otro de los anuncios ofrece la misma gestión por 300 euros más tasas "aún sin determinar su importe". Todo, subrayan, se debe "abonar por adelantado" a través de Bizum o transferencia bancaria.

No se trata de que ciertas personas busquen hacer negocio de un trámite que es completamente gratuito, sino que, presuntamente, intentan lucrarse "cuando todavía no está ni publicado en el BOE".

Por eso, cuando ciertos anuncios ofrecen "gestionar el proceso y tramitarlo ya" deben saltar las alarmas. Técnicamente es completamente imposible hacerlo, ya que el anuncio es provisional.

"Ahora mismo existe un borrador y se está tramitando, justo se encuentra en audiencia pública y por eso los detalles pueden variar", apunta Borrajas. Se refiere, por ejemplo, a los requisitos y la fecha de entrada en vigor.