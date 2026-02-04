El conseller de Sanidad anuncia que denunciará a Diana Morant por acusarlo de "lucrarse con las privatizaciones"

El conseller de Sanidad del Gobierno valenciano, Marciano Gómez, ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones legales contra Diana Morant por acusarlo de "lucrarse con las privatizaciones".

Según Gómez, denunciará a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades por atentado contra el honor, calumnias e injurias.

Así lo ha anunciado el conseller tras conocer unas declaraciones en las que la también secretaria general del PSPV ha reprochado al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que sostenga "a un conseller que se está lucrando con la privatización de la sanidad pública en nuestra Comunitat Valenciana".

Gómez ha asegurado que acepta la crítica política, pero considera "inadmisible que una ministra del gobierno mienta y difame sin ningún tipo de pudor ni consecuencia", según han informado fuentes de su departamento.

"Si tiene alguna prueba de lo que está diciendo, que vaya al juzgado. Como no la tiene, voy a ir yo", ha adelantado el conseller.

"La desesperación de Diana Morant la lleva a mentir y difamar, que les aseguro que no es lo que esperamos los valencianos de una ministra", ha explicado.

Asimismo, Gómez ha reprochado a la ministra su actitud como líder: "Lo que esperamos, por ejemplo, es que apoye a la sede valenciana de terapias avanzadas, que no lo hace; que financie investigaciones contra el cáncer sin que los investigadores tengan que recurrir a la iniciativa privada, que no lo hace; que controle el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para que no se desvíe dinero público, que no lo hace. En definitiva, que ejerza de ministra y no de candidata", ha señalado.

Marciano Gómez ha lamentado que "lo único que ha venido hoy a ofrecer Diana Morant a los enfermos oncológicos valencianos es el insulto y la calumnia, lo que, en el Día Mundial contra el Cáncer, resulta todavía más deleznable e insultante".

Esto lo ha asegurado en referencia a la reunión de Morant con distintas asociaciones vinculadas a la lucha contra el cáncer, tras la que la ministra ha hecho esas afirmaciones.

Las declaraciones de Morant han llegado, precisamente, momentos antes de mantener un encuentro con representantes de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, la Asociación las Triples, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y el Club de Dragón Boat Marina Valencia.

Así, ha mostrado su compromiso en "seguir invirtiendo más" y ha aprovechado para criticar que "la contestación a este caso concreto de la apuesta por la sanidad" del Consell que preside Pérez Llorca sean "recortes", así como "90.000 mujeres menos llamadas al cribado del cáncer de mama el año pasado".

También ha reprochado al jefe del Consell que su apuesta sea "sostener a un conseller que se está lucrando con la privatización de la sanidad pública en nuestra Comunitat Valenciana".

"El señor Marciano Gómez aparece siempre detrás de Ribera Salud y de todo lo que concierne a Ribera Salud", ha denunciado.

Precisamente, Morant ha informado de que los socialistas han registrado en Les Corts Valencianes una propuesta en la que solicitan la creación de una comisión de investigación sobre "la situación" del departamento de salud Elx-Crevillent, en Alicante, tras los "escándalos" de la empresa Ribera Salud y el "uso reiterado de instrumental que debería ser de un solo uso".

A juicio de la ministra, "eso es lo que le importa a la ciudadanía". "Ver al señor Pérez Llorca con sus chorradas de vídeos que no atienden a nada que le importa a la ciudadanía me da la talla del 'president' que tenemos", ha zanjado.