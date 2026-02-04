"Chorradas y bobadas": el enfado de Diana Morant después de que Llorca use contra ella su estrategia de llamarlo 'Sr. Pérez'

La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha tildado este miércoles de "chorradas y bobadas" el debate generado sobre cómo deben referirse los diputados del PSPV al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Un debate que, conviene apuntar, fue la propia ministra de Ciencia y Universidades quien lo impulsó en una ejecutiva del PSPV tras la investidura del actual jefe del Gobierno valenciano, según admiten fuentes presentes en aquella reunión.

Morant marcó su estrategia a seguir con el nuevo presidente hace dos meses en una ejecutiva y dio la orden a los diputados autonómicos de no referirse al jefe del Consell como Juanfran, ni como Juanfran Pérez Llorca, ni tan siquiera Pérez Llorca.

En su lugar, tendrían que llamarlo"señor Pérez", dado que es un apellido común en la sociedad: actualmente hay más de 160.000 valencianos con este apellido, según el Instituto Nacional de Estadística.

Llamar al president por su segundo apellido era una forma de no hacerlo por su nombre de pila para no darle especial familiaridad ni cercanía, ni tampoco por el segundo, menos común y más reconocible para el electorado.

Desde el PSPV negaron que aquello fuera una directriz formal a los representantes socialistas, pero varios asistentes a aquella ejecutiva ratifican las palabras que dijo Morant, que algunos tomaron al principio como una broma, mientras otros las encajaron con cierta incredulidad.

Tras trascender, el president lanzó en sus redes sociales un mensaje a todos los valencianos apellidados Pérez como contestación a la secretaria general de los socialistas.

"Hoy quiero romper una lanza a favor de los 160.000 valencianos y valencianas que tenemos el apellido Pérez en nuestro nombre. Yo no sé vosotros, pero yo me siento súper orgulloso de llamarme Pérez porque es el apellido de mi padre, de mi abuelo y de todos los antepasados", dijo en un vídeo difundido en Instagram.

"A todos los que sufrís insultos por vuestro nombre o vuestros apellidos, no agachéis nunca la cabeza", continuaba Llorca. "Sentíos súper orgullosos de vuestro nombre y apellidos y no toleréis que nadie os diga cómo os tienen que llamar", añadía al final del vídeo.

Tras este vídeo, este miércoles Morant ha calificado de "chorradas y bobadas" el debate.

"Yo entiendo que el señor Pérez Llorca se detenga en chorradas y en bobadas. Yo no me voy a detener en chorradas y en bobadas. Yo hoy estoy aquí para reunirme con las asociaciones de personas que sufren cáncer", ha dicho al ser preguntada por los medios sobre esta polémica.