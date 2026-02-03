Reubican a los niños de la escuela infantil de Algemesí en otros centros tras detener a su dueña por maltrato

Vista general de la guardería de Algemesí (Valencia), cuya directora ha sido detenida. Efe / Manuel Bruque

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha garantizado "al 100%" la reubicación de cada uno de los alumnos de la escuela infantil de Algemesí (Valencia), después de que su dueña quedase detenida por maltratar, presuntamente, a los menores.

Agentes de la Policía arrestaron a la propietaria el pasado viernes. La mujer supuestamente zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba en habitaciones contiguas y sin vigilancia a los niños, de entre nueve meses y tres años.

Fueron sus propias empleadas quienes advirtieron conductas extrañas y decidieron grabar unos vídeos que ahora custodia el juzgado, mientras el centro infantil permanece cerrado.

Al respecto, la directora territorial de Educación, Inma Murgui, ha explicado que la administración ha puesto en marcha el protocolo "desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de esta noticia".

"Destacamos la colaboración, coordinación y comunicación fluida que ha habido entre el Ayuntamiento de Algemesí, los centros de Educación Infantil y la Dirección General de Centros e Inspección Educativa", remarca Murgui.

Igualmente, el Ayuntamiento de Algemesí también ha resaltado la colaboración con la Conselleria de Educación para, una vez filiadas las familias afectadas por el cierre, "ofrecer alternativas rápidas y urgentes que puedan garantizar su escolarización en otros centros, priorizando, en todo momento, el bienestar de los menores afectados y la tranquilidad de sus familias".

La detención de la responsable de la guardería tuvo lugar el pasado viernes por la tarde. Fue puesta a disposición judicial en el mismo día.

Medidas cautelares

El titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, en funciones de guardia, recibió a la detenida y acordó su libertad provisional con una serie de medidas cautelares.

Entre ellas, le prohibió aproximarse y comunicarse con los menores matriculados, así como acudir al centro mientras se tramita la causa judicial.

Además, tampoco puede desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores.

La detenida está investigada en un procedimiento abierto inicialmente por delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores.

Gritos

Vecinos de las fincas próximas al centro infantil aseguraron a los medios de comunicación que los problemas se arrastraban "desde hace años".

En declaraciones a À Punt, Salvador Camarasa, que vive justo en la finca contigua a la escuela infantil, desde antes incluso de que Eva abriera el centro, recuerda haber oído cómo gritaba a los niños: "Nunca vi que pegara a ninguno, pero sí que me preguntaba: '¿Esta chica por qué grita tanto?'".

"Queríamos denunciar todos los gritos que escuchábamos. Había insultos y gritos que no tocaban a niños de menos de tres años", relata este ciudadano.

Preguntadas las empleadas de un negocio cercano por este diario afirman que se enteraron este lunes de lo ocurrido y que apenas la conocían.